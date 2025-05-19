Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров умер в возрасте 83 лет
CC BY-SA 4.0 / Alexey Yakovlev (cropped) / Yuri VladimirovТанцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
CC BY-SA 4.0 / Alexey Yakovlev (cropped) / Yuri Vladimirov
Танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На 84-м году жизни умер народный артист СССР, танцовщик и педагог Юрий Владимиров, заявили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.
"Выдающийся советский и российский танцовщик, прежде премьер Большого театра (с 1962-го по 1987 год. — Прим. ред.), ныне педагог-репетитор Юрий Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни", — указано в сообщении.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкАртисты балета Нина Сорокина и Юрий Владимиров
Артисты балета Нина Сорокина и Юрий Владимиров. Архивное фото
О дате и месте прощания и похорон объявят дополнительно, уточнили в пресс-службе.
В театре назвали Владимирова представителем "золотого века" Большого театра, сильным, мощным, темпераментным танцовщиком. У него был выдающийся прыжок, спортивный трюковый стиль танца и яркий драматический талант.
Юрий Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962-м окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. С 1962-го по 1987 год был артистом балета Большого театра. С 1987-го работал там же педагогом-репетитором.
Лауреат множества премий международных и всероссийских конкурсов.
Биография Юрия Владимирова
Вчера, 14:54