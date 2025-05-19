https://ria.ru/20250519/vladimirov-2017855167.html

Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров

Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 19.05.2025

Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров

На 84-м году жизни умер народный артист СССР, танцовщик и педагог Юрий Владимиров, заявили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:33:00+03:00

2025-05-19T15:33:00+03:00

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культура

большой театр

юрий владимиров

ссср

общество

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московское хореографическое училище

владимирская область

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На 84-м году жизни умер народный артист СССР, танцовщик и педагог Юрий Владимиров, заявили РИА Новости в пресс-службе Большого театра."Выдающийся советский и российский танцовщик, прежде премьер Большого театра (с 1962-го по 1987 год. — Прим. ред.), ныне педагог-репетитор Юрий Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни", — указано в сообщении.О дате и месте прощания и похорон объявят дополнительно, уточнили в пресс-службе.В театре назвали Владимирова представителем "золотого века" Большого театра, сильным, мощным, темпераментным танцовщиком. У него был выдающийся прыжок, спортивный трюковый стиль танца и яркий драматический талант.Юрий Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962-м окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. С 1962-го по 1987 год был артистом балета Большого театра. С 1987-го работал там же педагогом-репетитором. Лауреат множества премий международных и всероссийских конкурсов.

https://ria.ru/20250519/vladimirov-2017845121.html

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