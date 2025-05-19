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Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 19.05.2025
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Культура
 
15:33 19.05.2025 (обновлено: 15:45 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vladimirov-2017855167.html
Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 19.05.2025
Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
На 84-м году жизни умер народный артист СССР, танцовщик и педагог Юрий Владимиров, заявили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:33:00+03:00
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культура
большой театр
юрий владимиров
ссср
общество
московская государственная академия хореографии
московское хореографическое училище
владимирская область
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На 84-м году жизни умер народный артист СССР, танцовщик и педагог Юрий Владимиров, заявили РИА Новости в пресс-службе Большого театра."Выдающийся советский и российский танцовщик, прежде премьер Большого театра (с 1962-го по 1987 год. — Прим. ред.), ныне педагог-репетитор Юрий Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни", — указано в сообщении.О дате и месте прощания и похорон объявят дополнительно, уточнили в пресс-службе.В театре назвали Владимирова представителем "золотого века" Большого театра, сильным, мощным, темпераментным танцовщиком. У него был выдающийся прыжок, спортивный трюковый стиль танца и яркий драматический талант.Юрий Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962-м окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. С 1962-го по 1987 год был артистом балета Большого театра. С 1987-го работал там же педагогом-репетитором. Лауреат множества премий международных и всероссийских конкурсов.
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большой театр, юрий владимиров, ссср, общество, московская государственная академия хореографии, московское хореографическое училище, владимирская область
Культура, Большой театр, Юрий Владимиров, СССР, Общество, Московская государственная академия хореографии, Московское хореографическое училище, Владимирская область
Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров

Танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров умер в возрасте 83 лет

CC BY-SA 4.0 / Alexey Yakovlev (cropped) / Yuri VladimirovТанцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Alexey Yakovlev (cropped) / Yuri Vladimirov
Танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На 84-м году жизни умер народный артист СССР, танцовщик и педагог Юрий Владимиров, заявили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.
"Выдающийся советский и российский танцовщик, прежде премьер Большого театра (с 1962-го по 1987 год. — Прим. ред.), ныне педагог-репетитор Юрий Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни", — указано в сообщении.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкАртисты балета Нина Сорокина и Юрий Владимиров
Артисты балета Нина Сорокина и Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Артисты балета Нина Сорокина и Юрий Владимиров. Архивное фото
О дате и месте прощания и похорон объявят дополнительно, уточнили в пресс-службе.
В театре назвали Владимирова представителем "золотого века" Большого театра, сильным, мощным, темпераментным танцовщиком. У него был выдающийся прыжок, спортивный трюковый стиль танца и яркий драматический талант.
Юрий Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962-м окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. С 1962-го по 1987 год был артистом балета Большого театра. С 1987-го работал там же педагогом-репетитором.
Лауреат множества премий международных и всероссийских конкурсов.
Нина Сорокина и Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Биография Юрия Владимирова
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КультураБольшой театрЮрий ВладимировСССРОбществоМосковская государственная академия хореографииМосковское хореографическое училищеВладимирская область
 
 
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