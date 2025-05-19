https://ria.ru/20250519/vladimirov-2017818470.html

Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров

Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 19.05.2025

Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров

Народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:12:00+03:00

2025-05-19T13:12:00+03:00

2025-05-19T17:17:00+03:00

культура

большой театр

общество

юрий владимиров

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

ссср

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Выдающийся советский и российский танцовщик, прежде премьер Большого театра (1962-1987 - ред.), ныне педагог-репетитор Юрий Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни", - говорится в сообщении.Как уточнили в театре, Владимиров - один из представителей "золотого века" Большого театра - сильный, мощный, темпераментный танцовщик, обладавший выдающимся прыжком, спортивным трюковым стилем танца и ярким драматическим талантом.В пресс-службе отметили, что о дате и месте прощания и похорон объявят дополнительно.С 1987 года Владимиров был педагогом-репетитором Большого театра. Обладатель многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов.О кончине Владимирова сообщил и Большой театр. "Его взлет был стремительным. Обратив на себя самое пристальное внимание еще в училище, в Большом театре он моментально выдвинулся в ряды тех артистов, которым в течение двух десятилетий предстояло определять лицо Большого театра. Судьбоносной казалась встреча Владимирова с легендарным танцовщиком Алексеем Еромолаевым, ставшим в театре педагогом- репетитором. Ермолаев, ярчайший представитель мужского героического танца, нашел самый благодатный материал в лице своего ученика, добавившего к невероятной виртуозности и взрывному темпераменту, свойственным и его учителю, еще и особенную, отличавшуюся современным звучанием "нервность" исполнения", - сказано в сообщении.

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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большой театр, общество, юрий владимиров, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), ссср