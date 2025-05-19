Рейтинг@Mail.ru
Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:12 19.05.2025 (обновлено: 17:17 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vladimirov-2017818470.html
Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 19.05.2025
Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:12:00+03:00
2025-05-19T17:17:00+03:00
культура
большой театр
общество
юрий владимиров
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017818954_0:0:620:349_1920x0_80_0_0_c5afdad81219badfb1f7ede833f0aa55.png
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Выдающийся советский и российский танцовщик, прежде премьер Большого театра (1962-1987 - ред.), ныне педагог-репетитор Юрий Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни", - говорится в сообщении.Как уточнили в театре, Владимиров - один из представителей "золотого века" Большого театра - сильный, мощный, темпераментный танцовщик, обладавший выдающимся прыжком, спортивным трюковым стилем танца и ярким драматическим талантом.В пресс-службе отметили, что о дате и месте прощания и похорон объявят дополнительно.С 1987 года Владимиров был педагогом-репетитором Большого театра. Обладатель многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов.О кончине Владимирова сообщил и Большой театр. "Его взлет был стремительным. Обратив на себя самое пристальное внимание еще в училище, в Большом театре он моментально выдвинулся в ряды тех артистов, которым в течение двух десятилетий предстояло определять лицо Большого театра. Судьбоносной казалась встреча Владимирова с легендарным танцовщиком Алексеем Еромолаевым, ставшим в театре педагогом- репетитором. Ермолаев, ярчайший представитель мужского героического танца, нашел самый благодатный материал в лице своего ученика, добавившего к невероятной виртуозности и взрывному темпераменту, свойственным и его учителю, еще и особенную, отличавшуюся современным звучанием "нервность" исполнения", - сказано в сообщении.
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017818954_0:0:620:465_1920x0_80_0_0_8b41c7cf582ff21705eb9344c6ee022b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большой театр, общество, юрий владимиров, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), ссср
Культура, Большой театр, Общество, Юрий Владимиров, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), СССР
Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров

Российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров умер в 83 года

CC BY-SA 4.0 / Alexey Yakovlev (cropped) / Yuri VladimirovРоссийский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Alexey Yakovlev (cropped) / Yuri Vladimirov
Российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Выдающийся советский и российский танцовщик, прежде премьер Большого театра (1962-1987 - ред.), ныне педагог-репетитор Юрий Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкАртисты балета Нина Сорокина и Юрий Владимиров
Артисты балета Нина Сорокина и Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Артисты балета Нина Сорокина и Юрий Владимиров
Как уточнили в театре, Владимиров - один из представителей "золотого века" Большого театра - сильный, мощный, темпераментный танцовщик, обладавший выдающимся прыжком, спортивным трюковым стилем танца и ярким драматическим талантом.
В пресс-службе отметили, что о дате и месте прощания и похорон объявят дополнительно.
С 1987 года Владимиров был педагогом-репетитором Большого театра. Обладатель многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов.
О кончине Владимирова сообщил и Большой театр. "Его взлет был стремительным. Обратив на себя самое пристальное внимание еще в училище, в Большом театре он моментально выдвинулся в ряды тех артистов, которым в течение двух десятилетий предстояло определять лицо Большого театра. Судьбоносной казалась встреча Владимирова с легендарным танцовщиком Алексеем Еромолаевым, ставшим в театре педагогом- репетитором. Ермолаев, ярчайший представитель мужского героического танца, нашел самый благодатный материал в лице своего ученика, добавившего к невероятной виртуозности и взрывному темпераменту, свойственным и его учителю, еще и особенную, отличавшуюся современным звучанием "нервность" исполнения", - сказано в сообщении.
 
КультураБольшой театрОбществоЮрий ВладимировВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)СССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала