https://ria.ru/20250519/vino-2017743736.html

В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов

В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов - РИА Новости, 19.05.2025

В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов

Сегодня в России идет настоящая винная культурная революция, страна выходит на высокие и перспективные позиции виноделия и уже начинает продвигать по миру... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T02:01:00+03:00

2025-05-19T02:01:00+03:00

2025-05-19T02:01:00+03:00

экономика

россия

европа

америка

борис титов

абрау-дюрсо

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сегодня в России идет настоящая винная культурная революция, страна выходит на высокие и перспективные позиции виноделия и уже начинает продвигать по миру российское вино, как бренд, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов. "В России идет настоящая винная культурная революция. Россия сейчас одна из немногих стран, которая увеличивает производство и потребление вина. В отличие от Европы, Америки, которые их снижают", - сказал он. "Мы реально выходим на высокие и перспективные позиции виноделия. Мы уже начинаем продвигать по миру российское вино, как бренд", - добавил собеседник агентства. Российские виноделы, по его словам, выходят на зарубежные рынки не по одиночке, а единым фронтом. "Мы говорим: глядите, нас много, мы производим большое количество качественного вина, мы получаем за него огромное количество медалей на международных конкурсах. Такой путь куда более эффективный, чем каждому действовать в одиночку", - заключил Титов.

https://ria.ru/20250512/anapa-2016564817.html

https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html

россия

европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, америка, борис титов, абрау-дюрсо