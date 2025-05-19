https://ria.ru/20250519/vino-2017743736.html
В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов
В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов - РИА Новости, 19.05.2025
В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов
Сегодня в России идет настоящая винная культурная революция, страна выходит на высокие и перспективные позиции виноделия и уже начинает продвигать по миру... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T02:01:00+03:00
2025-05-19T02:01:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сегодня в России идет настоящая винная культурная революция, страна выходит на высокие и перспективные позиции виноделия и уже начинает продвигать по миру российское вино, как бренд, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов. "В России идет настоящая винная культурная революция. Россия сейчас одна из немногих стран, которая увеличивает производство и потребление вина. В отличие от Европы, Америки, которые их снижают", - сказал он. "Мы реально выходим на высокие и перспективные позиции виноделия. Мы уже начинаем продвигать по миру российское вино, как бренд", - добавил собеседник агентства. Российские виноделы, по его словам, выходят на зарубежные рынки не по одиночке, а единым фронтом. "Мы говорим: глядите, нас много, мы производим большое количество качественного вина, мы получаем за него огромное количество медалей на международных конкурсах. Такой путь куда более эффективный, чем каждому действовать в одиночку", - заключил Титов.
https://ria.ru/20250512/anapa-2016564817.html
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РИА Новости
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экономика, россия, европа, америка, борис титов, абрау-дюрсо
Экономика, Россия, Европа, Америка, Борис Титов, Абрау-Дюрсо
В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов
Борис Титов: российское вино становится международным брендом