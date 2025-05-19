https://ria.ru/20250519/vens-2017874415.html

Вэнс высказался об урегулировании конфликта на Украине

Вэнс высказался об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 19.05.2025

Вэнс высказался об урегулировании конфликта на Украине

Множество разных препятствий существуют в урегулировании конфликта на Украине, поэтому трудно выделить одно главное, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:22:00+03:00

2025-05-19T16:22:00+03:00

2025-05-19T16:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Множество разных препятствий существуют в урегулировании конфликта на Украине, поэтому трудно выделить одно главное, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Существует так много разных вещей, которые являются препятствиями, что трудно выделить что-то одно конкретное", - заявил Вэнс журналистам, отвечая на вопрос, что является препятствием на пути урегулирования конфликта.

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