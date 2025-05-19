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Вэнс высказался об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:22 19.05.2025 (обновлено: 16:23 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vens-2017874415.html
Вэнс высказался об урегулировании конфликта на Украине
Вэнс высказался об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
Вэнс высказался об урегулировании конфликта на Украине
Множество разных препятствий существуют в урегулировании конфликта на Украине, поэтому трудно выделить одно главное, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:22:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Множество разных препятствий существуют в урегулировании конфликта на Украине, поэтому трудно выделить одно главное, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Существует так много разных вещей, которые являются препятствиями, что трудно выделить что-то одно конкретное", - заявил Вэнс журналистам, отвечая на вопрос, что является препятствием на пути урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250519/vens-2017873448.html
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украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире
Вэнс высказался об урегулировании конфликта на Украине

Вице-президент США Вэнс: в урегулировании конфликта на Украине много препятствий

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Множество разных препятствий существуют в урегулировании конфликта на Украине, поэтому трудно выделить одно главное, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Существует так много разных вещей, которые являются препятствиями, что трудно выделить что-то одно конкретное", - заявил Вэнс журналистам, отвечая на вопрос, что является препятствием на пути урегулирования конфликта.
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