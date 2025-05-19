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Вэнс рассказал, почему Трамп собирается поговорить с Путиным

Вэнс рассказал, почему Трамп собирается поговорить с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025

Вэнс рассказал, почему Трамп собирается поговорить с Путиным

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что украинский мирный процесс заходит в тупик и именно поэтому президент США Дональд Трамп собирается... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:18:00+03:00

2025-05-19T16:18:00+03:00

2025-05-19T16:32:00+03:00

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дональд трамп

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дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что украинский мирный процесс заходит в тупик и именно поэтому президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.Трамп 17 мая сказал, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав важным предстоящий разговор на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины."Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому президент (Трамп - ред.) будет говорить с ним (Путиным - ред.) по телефону," - сказал Вэнс журналистам.

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сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, россия, в мире