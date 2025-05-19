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Вэнс рассказал, почему Трамп собирается поговорить с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 19.05.2025 (обновлено: 16:32 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vens-2017873448.html
Вэнс рассказал, почему Трамп собирается поговорить с Путиным
Вэнс рассказал, почему Трамп собирается поговорить с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
Вэнс рассказал, почему Трамп собирается поговорить с Путиным
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что украинский мирный процесс заходит в тупик и именно поэтому президент США Дональд Трамп собирается... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:18:00+03:00
2025-05-19T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
россия
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что украинский мирный процесс заходит в тупик и именно поэтому президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.Трамп 17 мая сказал, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав важным предстоящий разговор на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины."Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому президент (Трамп - ред.) будет говорить с ним (Путиным - ред.) по телефону," - сказал Вэнс журналистам.
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сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Россия, В мире
Вэнс рассказал, почему Трамп собирается поговорить с Путиным

Вэнс: США считают, что украинский мирный процесс заходит в тупик

© Фото : Администрация Президента РоссииДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что украинский мирный процесс заходит в тупик и именно поэтому президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп 17 мая сказал, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав важным предстоящий разговор на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
"Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому президент (Трамп - ред.) будет говорить с ним (Путиным - ред.) по телефону," - сказал Вэнс журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулРоссияВ мире
 
 
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