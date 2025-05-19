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СМИ узнали, почему вице-президент США отказался от визита в Израиль - РИА Новости, 19.05.2025
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13:29 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vens-2017820940.html
СМИ узнали, почему вице-президент США отказался от визита в Израиль
СМИ узнали, почему вице-президент США отказался от визита в Израиль - РИА Новости, 19.05.2025
СМИ узнали, почему вице-президент США отказался от визита в Израиль
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от визита в Израиль во вторник из-за перехода ЦАХАЛ к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа на минувших... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:29:00+03:00
2025-05-19T13:29:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от визита в Израиль во вторник из-за перехода ЦАХАЛ к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа на минувших выходных, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал, что Вэнс может посетить Израиль 20 мая. Телеканал отмечал, что возможный визит Вэнса станет очень важным, так как продемонстрирует, что отношения между Израилем и США по-прежнему стабильны и крепки. "Вице-президент Джей Ди Вэнс рассматривал возможность посетить Израиль во вторник, но решил отказаться от этого из-за расширения израильской военной операции в Газе", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо из США, По словам собеседника портала, Вэнс принял решение отказаться от поездки, чтобы не создавать впечатление, словно администрация президента США Дональда Трампа поддерживает этот шаг израильских властей. Армия обороны Израиля в минувшие выходные приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20250519/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250518/gaza-2017723062.html
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в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас, джеймс дэвид вэнс
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Джеймс Дэвид Вэнс
СМИ узнали, почему вице-президент США отказался от визита в Израиль

Axios: Вэнс не поехал в Израиль из-за широкомасштабных действий ЦАХАЛ в Газе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от визита в Израиль во вторник из-за перехода ЦАХАЛ к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа на минувших выходных, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал, что Вэнс может посетить Израиль 20 мая. Телеканал отмечал, что возможный визит Вэнса станет очень важным, так как продемонстрирует, что отношения между Израилем и США по-прежнему стабильны и крепки.
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"Вице-президент Джей Ди Вэнс рассматривал возможность посетить Израиль во вторник, но решил отказаться от этого из-за расширения израильской военной операции в Газе", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо из США,
По словам собеседника портала, Вэнс принял решение отказаться от поездки, чтобы не создавать впечатление, словно администрация президента США Дональда Трампа поддерживает этот шаг израильских властей.
Армия обороны Израиля в минувшие выходные приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАСДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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