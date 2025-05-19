https://ria.ru/20250519/vengrija-2017956940.html

Венгрия призвала ЕС не мешать мирному урегулированию на Украине

Венгрия призвала ЕС не мешать мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.05.2025

Венгрия призвала ЕС не мешать мирному урегулированию на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не препятствовать мирному урегулированию конфликта на... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:09:00+03:00

2025-05-19T23:09:00+03:00

2025-05-19T23:09:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 19 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, мир стал безопаснее с тех пор, как после смены власти в США начались прямые российско-американские и российско-украинские переговоры. "В то же время все понимают, что переговоры о мире будут трудными, поэтому мы призываем Брюссель и тех европейских политиков, кто уже три года нападает на нас из-за нашей миролюбивой позиции, не мешать успеху мирных переговоров!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает действия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и надеется, что "мирные переговоры приведут к скорейшему прекращению огня, а затем и к всеобъемлющим мирным соглашениям". Президент России Владимир Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора президентов РФ и США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002463429.html

https://ria.ru/20250510/siyyarto-2016145847.html

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в мире, россия, сша, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, владимир путин, украина, евросоюз