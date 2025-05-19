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Венгрия призвала ЕС не мешать мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
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23:09 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vengrija-2017956940.html
Венгрия призвала ЕС не мешать мирному урегулированию на Украине
Венгрия призвала ЕС не мешать мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
Венгрия призвала ЕС не мешать мирному урегулированию на Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не препятствовать мирному урегулированию конфликта на... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:09:00+03:00
2025-05-19T23:09:00+03:00
в мире
россия
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петер сийярто
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владимир путин
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БУДАПЕШТ, 19 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, мир стал безопаснее с тех пор, как после смены власти в США начались прямые российско-американские и российско-украинские переговоры. "В то же время все понимают, что переговоры о мире будут трудными, поэтому мы призываем Брюссель и тех европейских политиков, кто уже три года нападает на нас из-за нашей миролюбивой позиции, не мешать успеху мирных переговоров!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает действия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и надеется, что "мирные переговоры приведут к скорейшему прекращению огня, а затем и к всеобъемлющим мирным соглашениям". Президент России Владимир Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора президентов РФ и США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002463429.html
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в мире, россия, сша, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, владимир путин, украина, евросоюз
В мире, Россия, США, Венгрия, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Евросоюз
Венгрия призвала ЕС не мешать мирному урегулированию на Украине

Сийярто призвал европейских политиков не мешать урегулированию на Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза
Флаги Венгрии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.
По его словам, мир стал безопаснее с тех пор, как после смены власти в США начались прямые российско-американские и российско-украинские переговоры.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине, пишет FT
1 марта, 15:51
"В то же время все понимают, что переговоры о мире будут трудными, поэтому мы призываем Брюссель и тех европейских политиков, кто уже три года нападает на нас из-за нашей миролюбивой позиции, не мешать успеху мирных переговоров!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает действия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и надеется, что "мирные переговоры приведут к скорейшему прекращению огня, а затем и к всеобъемлющим мирным соглашениям".
Президент России Владимир Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.
Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора президентов РФ и США.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
"Как можно дальше": Сийярто сделал резкое заявление о мире на Украине
10 мая, 02:03
 
В миреРоссияСШАВенгрияПетер СийяртоДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаЕвросоюз
 
 
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