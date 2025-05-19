https://ria.ru/20250519/vebrf-2017929555.html

ВЭБ.РФ: ГЧП может активнее использоваться для социальных проектов

ВЭБ.РФ: ГЧП может активнее использоваться для социальных проектов - РИА Новости, 19.05.2025

ВЭБ.РФ: ГЧП может активнее использоваться для социальных проектов

Инструментарий государственного-частного партнерства (ГЧП) в России может активнее использоваться для проектов в соцсфере, сообщила руководитель центра... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:42:00+03:00

2025-05-19T19:42:00+03:00

2025-05-19T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Инструментарий государственного-частного партнерства (ГЧП) в России может активнее использоваться для проектов в соцсфере, сообщила руководитель центра законодательных инициатив ВЭБ.РФ Татьяна Медведева. Заявление она сделала в рамках сессии "ГЧП и проектное финансирование — 2025: правила игры для бизнеса и государства" на Петербургском международном юридическом форуме. Медведева подчеркнула, что востребованность проектов должна быть подтверждена в мастер-плане. "Параметры таких проектов будет определять регион в мастер-плане, что минимизирует риски возникновения "белых слонов" — объектов, которые недостаточно загружены или расходы на их содержание не предусмотрены бюджетом", – приводит пресс-служба госкорпорации слова Медведевой. По поручению президента госкорпорация ВЭБ.РФ участвует в выработке механизма участия предприятий – стратегических инвесторов в реализации мастер-планов по созданию социнфраструктуры. В дальнейшем ее передадут в публичную собственность, а понесенные затраты на ее строительство возместят за счет налоговых льгот и иных компенсационных мер. "Ближе всего к механизму реализации проектов в социальной сфере за счет стратегического инвестора, который поручил разработать президент РФ, может стоять закон о государственно-частном партнерстве", — отметила Медведева. Для активизации притока частных инвестиций в социальные проекты, прежде всего на уровне муниципалитетов, необходимо предоставить дополнительные стимулы. "Одним из эффективных компенсационных механизмов для возмещения затрат на создание объекта при этом могла бы стать возможность выделения земельных участков для иных нужд частного партнера. Это хорошая история, которая позволит стратегическому партнеру получить компенсацию, а муниципалитету — развивать социальный объект на своей территории, не принимая на себя строительные риски", — сказала Медведева.

https://ria.ru/20250519/vebrf-2017922154.html

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