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ВЭБ.РФ продолжает поиск главного юриста - РИА Новости, 19.05.2025
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19:00 19.05.2025 (обновлено: 19:15 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vebrf-2017922154.html
ВЭБ.РФ продолжает поиск главного юриста
ВЭБ.РФ продолжает поиск главного юриста - РИА Новости, 19.05.2025
ВЭБ.РФ продолжает поиск главного юриста
ВЭБ.РФ продолжает открытый конкурс на замещение должности главного юриста, подтвердила в кулуарах Петербургского международного юридического форума руководитель РИА Новости, 19.05.2025
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВЭБ.РФ продолжает открытый конкурс на замещение должности главного юриста, подтвердила в кулуарах Петербургского международного юридического форума руководитель центра законодательных инициатив ВЭБ.РФ Татьяна Медведева. "Предложение - в силе, вакансия размещена в базах крупнейших профильных сервисов", - привели слова Медведевой в пресс-службе ВЭБ.РФ. На минувшей неделе председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, обращаясь к участникам XX Международной школы-практикума молодых ученых-юристов, предложил "тем, кто может себя сравнить с современным программным обеспечением для деятельности институтов развития", подать заявление на эту должность. Взаимодействие права и технологий на форуме сравнили с системами автомобиля, где ученые выступают в роли двигателя, а право — в роли тормоза или руля. Шувалов отметил, что юрист скорее выступает в роли программного обеспечения для нового автомобиля, которое не позволит совершить противоправное действие, говорится в сообщении.
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россия, вэб.рф (вэб)
Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ВЭБ.РФ продолжает поиск главного юриста

ВЭБ.РФ проводит конкурс на замещение должности главного юриста

© Depositphotos.com / freedomtumzРабота юриста
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Depositphotos.com / freedomtumz
Работа юриста. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВЭБ.РФ продолжает открытый конкурс на замещение должности главного юриста, подтвердила в кулуарах Петербургского международного юридического форума руководитель центра законодательных инициатив ВЭБ.РФ Татьяна Медведева.
"Предложение - в силе, вакансия размещена в базах крупнейших профильных сервисов", - привели слова Медведевой в пресс-службе ВЭБ.РФ.
На минувшей неделе председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, обращаясь к участникам XX Международной школы-практикума молодых ученых-юристов, предложил "тем, кто может себя сравнить с современным программным обеспечением для деятельности институтов развития", подать заявление на эту должность.
Взаимодействие права и технологий на форуме сравнили с системами автомобиля, где ученые выступают в роли двигателя, а право — в роли тормоза или руля. Шувалов отметил, что юрист скорее выступает в роли программного обеспечения для нового автомобиля, которое не позволит совершить противоправное действие, говорится в сообщении.
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