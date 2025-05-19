https://ria.ru/20250519/vebrf-2017922154.html

ВЭБ.РФ продолжает поиск главного юриста

ВЭБ.РФ продолжает поиск главного юриста - РИА Новости, 19.05.2025

ВЭБ.РФ продолжает поиск главного юриста

ВЭБ.РФ продолжает открытый конкурс на замещение должности главного юриста, подтвердила в кулуарах Петербургского международного юридического форума руководитель РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:00:00+03:00

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вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВЭБ.РФ продолжает открытый конкурс на замещение должности главного юриста, подтвердила в кулуарах Петербургского международного юридического форума руководитель центра законодательных инициатив ВЭБ.РФ Татьяна Медведева. "Предложение - в силе, вакансия размещена в базах крупнейших профильных сервисов", - привели слова Медведевой в пресс-службе ВЭБ.РФ. На минувшей неделе председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, обращаясь к участникам XX Международной школы-практикума молодых ученых-юристов, предложил "тем, кто может себя сравнить с современным программным обеспечением для деятельности институтов развития", подать заявление на эту должность. Взаимодействие права и технологий на форуме сравнили с системами автомобиля, где ученые выступают в роли двигателя, а право — в роли тормоза или руля. Шувалов отметил, что юрист скорее выступает в роли программного обеспечения для нового автомобиля, которое не позволит совершить противоправное действие, говорится в сообщении.

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