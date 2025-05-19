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Лидеры ЕС оценили готовность Ватикана к переговорам России и Украины - РИА Новости, 19.05.2025
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22:56 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vatikan-2017955880.html
Лидеры ЕС оценили готовность Ватикана к переговорам России и Украины
Лидеры ЕС оценили готовность Ватикана к переговорам России и Украины - РИА Новости, 19.05.2025
Лидеры ЕС оценили готовность Ватикана к переговорам России и Украины
Лидеры ряда европейских стран в разговоре с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским положительно оценили готовность папы Римского Льва XIV... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:56:00+03:00
2025-05-19T22:56:00+03:00
в мире
ватикан
сша
россия
пьетро паролин
дональд трамп
владимир зеленский
украина
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РИМ, 19 мая – РИА Новости. Лидеры ряда европейских стран в разговоре с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским положительно оценили готовность папы Римского Льва XIV принять мирные переговоры между Россией и Украиной в Ватикане, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи. По завершении переговоров президентов США и России премьер Италии Джорджа Мелони провела новый телефонный разговор с Трампом при участии президента Франции, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского. "Идет работа над скорейшим началом переговоров между сторонами, которые могут привести к скорейшему прекращению огня и создать условия для справедливого и прочного мира на Украине. Была позитивно расценена готовность папы Римского провести переговоры в Ватикане. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и работу по достижению мира", - говорится в сообщении пресс-службы итальянского Совмина. В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Паролин, в частности, заявил, что если стороны хотят встретиться, местом переговоров может стать Ватикан, о чем он всегда говорил. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. Папа Лев на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза". Папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. О предоставлении Ватикана как площадки для переговоров говорил и сам Паролин. В мае 2023 года Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
https://ria.ru/20250519/putin-2017930296.html
https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017717122.html
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в мире, ватикан, сша, россия, пьетро паролин, дональд трамп, владимир зеленский, украина, евросоюз
В мире, Ватикан, США, Россия, Пьетро Паролин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз
Лидеры ЕС оценили готовность Ватикана к переговорам России и Украины

Лидеры ЕС одобрили готовность папы Римского принять переговоры России и Украины

© РИА Новости / Евгения Петрова Ватикан
Ватикан - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Евгения Петрова
Ватикан. Архивное фото
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РИМ, 19 мая – РИА Новости. Лидеры ряда европейских стран в разговоре с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским положительно оценили готовность папы Римского Льва XIV принять мирные переговоры между Россией и Украиной в Ватикане, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.
По завершении переговоров президентов США и России премьер Италии Джорджа Мелони провела новый телефонный разговор с Трампом при участии президента Франции, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского.
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"Идет работа над скорейшим началом переговоров между сторонами, которые могут привести к скорейшему прекращению огня и создать условия для справедливого и прочного мира на Украине. Была позитивно расценена готовность папы Римского провести переговоры в Ватикане. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и работу по достижению мира", - говорится в сообщении пресс-службы итальянского Совмина.
В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Паролин, в частности, заявил, что если стороны хотят встретиться, местом переговоров может стать Ватикан, о чем он всегда говорил.
Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта.
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Зеленский заявил о готовности к переговорам в любом формате
18 мая, 19:05
Папа Лев на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза".
Папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. О предоставлении Ватикана как площадки для переговоров говорил и сам Паролин. В мае 2023 года Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
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В миреВатиканСШАРоссияПьетро ПаролинДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаЕвросоюз
 
 
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