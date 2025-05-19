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Оборот сферы услуг в Москве вырос на 2,4% за I квартал 2025 года

Оборот сферы услуг в Москве вырос на 2,4% за I квартал 2025 года - РИА Новости, 19.05.2025

Оборот сферы услуг в Москве вырос на 2,4% за I квартал 2025 года

За первые три месяца текущего года объем платных услуг населению достиг свыше 1 трлн рублей, рост составил 2,4%, если сравнивать этот показатель с аналогичным... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:15:00+03:00

2025-05-19T09:15:00+03:00

2025-05-19T09:15:00+03:00

москва

мария багреева

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года объем платных услуг населению достиг свыше 1 трлн рублей, рост составил 2,4%, если сравнивать этот показатель с аналогичным 2024 года, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева."Столичная сфера услуг активно развивается благодаря внедрению цифровых форматов, которые способствуют повышению комфорта и популярности услуг, а также высокому спросу в туристической сфере и смежных с ней отраслях – культуре, спорте, гостиничном бизнесе. В первом квартале 2025 года объем платных услуг населению превысил 1 трлн рублей, это на 2,4% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, образование, бытовые услуги, а также культура и спорт", – сказала заммэра, слова которой привели в пресс-службе ДЭПР.В релизе уточняется, что по-прежнему растет популярность электронных сервисов. Популярность этой сферы выросла на 26,4%, достигнув 101,2 миллиарда рублей. Кроме традиционных сервисов - онлайн-кинотеатров, игровых платформ, музыкальных сайтов, облачных хранилищ – растет спрос и на другие услуги. Речь идет о платных подписках на ИИ, сервисах для "умного" дома и так далее.На 15,2% (до 97,2 млрд рублей) вырос оборот образовательных компаний. Это произошло, в том числе из-за спроса на услуги допобразования.Также – на 15,2% (до 65,6 млрд рублей) - вырос оборот бытовых услуг, которые за первый квартал этого года предоставлялись жителям столицы. Большая часть оборота приходится на услуги по ремонту и строительству квартир и домов. Тут рост составляет более 40% (до 6,9 млрд рублей).За первые три месяца 2025 года оборот спорткомпаний вырос на 19,6%, достигнув 15,4 млрд рублей. Рост оборота культурных учреждений составил 7,3%, достигнув 29,6 млрд рублей. На 6,3% вырос за указанный период оборот сферы гостеприимства, достигнув 38,2 млрд рублей.Ранее Багреева сообщала, что за первый квартал этого года оборот розничной торговли в столице составил почти 2 триллиона рублей, рост оценивается в 3,2%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, мария багреева