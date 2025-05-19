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Украина не выведет войска из новых регионов России, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.05.2025
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23:54 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017959628.html
Украина не выведет войска из новых регионов России, заявил Зеленский
Украина не выведет войска из новых регионов России, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.05.2025
Украина не выведет войска из новых регионов России, заявил Зеленский
Украина не намерена выводить свои войска из новых регионов России, об этом заявил в понедельник Владимир Зеленский во время брифинга после телефонного разговора РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:54:00+03:00
2025-05-19T23:54:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украина не намерена выводить свои войска из новых регионов России, об этом заявил в понедельник Владимир Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. "Выводить наши войска с наших территорий никто не будет", - сказал Зеленский во время брифинга журналистам после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017778087.html
https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017709459.html
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В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, ООН
Украина не выведет войска из новых регионов России, заявил Зеленский

Зеленский: Украина не намерена выводить войска из новых регионов России

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украина не намерена выводить свои войска из новых регионов России, об этом заявил в понедельник Владимир Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Выводить наши войска с наших территорий никто не будет", - сказал Зеленский во время брифинга журналистам после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Коалиция подвывающих". В Раде накинулись на Зеленского после Стамбула
Вчера, 10:26
Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
"Шансы тают". В Раде сделали мрачный прогноз для Зеленского
18 мая, 17:32
 
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