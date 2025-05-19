https://ria.ru/20250519/ukraina-2017959628.html

Украина не выведет войска из новых регионов России, заявил Зеленский

Украина не выведет войска из новых регионов России, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.05.2025

Украина не выведет войска из новых регионов России, заявил Зеленский

Украина не намерена выводить свои войска из новых регионов России, об этом заявил в понедельник Владимир Зеленский во время брифинга после телефонного разговора РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:54:00+03:00

2025-05-19T23:54:00+03:00

2025-05-19T23:54:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украина не намерена выводить свои войска из новых регионов России, об этом заявил в понедельник Владимир Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. "Выводить наши войска с наших территорий никто не будет", - сказал Зеленский во время брифинга журналистам после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017778087.html

https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017709459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, республика крым, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, оон