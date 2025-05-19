Украина не выведет войска из новых регионов России, заявил Зеленский
Зеленский: Украина не намерена выводить войска из новых регионов России
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украина не намерена выводить свои войска из новых регионов России, об этом заявил в понедельник Владимир Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Выводить наши войска с наших территорий никто не будет", - сказал Зеленский во время брифинга журналистам после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.