https://ria.ru/20250519/ukraina-2017938211.html

Прекращение огня должно обсуждаться только Москвой и Киевом, заявил Трамп

Прекращение огня должно обсуждаться только Москвой и Киевом, заявил Трамп - РИА Новости, 19.05.2025

Прекращение огня должно обсуждаться только Москвой и Киевом, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта."Условия этого (прекращения огня и конфликта на Украине в целом - ред.) будут согласованы двумя сторонами, поскольку только так это возможно. Им известны детали переговоров, о которых не знает никто другой", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

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украина, в мире, москва, киев, дональд трамп