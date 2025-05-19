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Прекращение огня должно обсуждаться только Москвой и Киевом, заявил Трамп - РИА Новости, 19.05.2025
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20:40 19.05.2025 (обновлено: 20:56 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017938211.html
Прекращение огня должно обсуждаться только Москвой и Киевом, заявил Трамп
Прекращение огня должно обсуждаться только Москвой и Киевом, заявил Трамп - РИА Новости, 19.05.2025
Прекращение огня должно обсуждаться только Москвой и Киевом, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта. РИА Новости, 19.05.2025
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украина
в мире
москва
киев
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта."Условия этого (прекращения огня и конфликта на Украине в целом - ред.) будут согласованы двумя сторонами, поскольку только так это возможно. Им известны детали переговоров, о которых не знает никто другой", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017938545.html
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украина, в мире, москва, киев, дональд трамп
Украина, В мире, Москва, Киев, Дональд Трамп
Прекращение огня должно обсуждаться только Москвой и Киевом, заявил Трамп

Трамп: условия прекращения огня должно обсуждаться только сторонами конфликта

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта.
"Условия этого (прекращения огня и конфликта на Украине в целом - ред.) будут согласованы двумя сторонами, поскольку только так это возможно. Им известны детали переговоров, о которых не знает никто другой", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Ватикан готов принять переговоры России и Украины, заявил Трамп
Вчера, 20:43
 
УкраинаВ миреМоскваКиевДональд Трамп
 
 
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