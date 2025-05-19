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Прекращение огня должно обсуждаться только Москвой и Киевом, заявил Трамп
Прекращение огня должно обсуждаться только Москвой и Киевом, заявил Трамп - РИА Новости, 19.05.2025
Прекращение огня должно обсуждаться только Москвой и Киевом, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта."Условия этого (прекращения огня и конфликта на Украине в целом - ред.) будут согласованы двумя сторонами, поскольку только так это возможно. Им известны детали переговоров, о которых не знает никто другой", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
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Украина, В мире, Москва, Киев, Дональд Трамп
Прекращение огня должно обсуждаться только Москвой и Киевом, заявил Трамп
Трамп: условия прекращения огня должно обсуждаться только сторонами конфликта