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Под Купянском задержали участника теробороны Украины - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 19.05.2025 (обновлено: 18:50 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017920635.html
Под Купянском задержали участника теробороны Украины
Под Купянском задержали участника теробороны Украины - РИА Новости, 19.05.2025
Под Купянском задержали участника теробороны Украины
Сотрудники УВД российской администрации Харьковской области задержали бывшего участника территориальной обороны Украины за шпионаж, он корректировал огонь ВСУ... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:49:00+03:00
2025-05-19T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Сотрудники УВД российской администрации Харьковской области задержали бывшего участника территориальной обороны Украины за шпионаж, он корректировал огонь ВСУ по селу в Купянском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В ходе фильтрационных мероприятий на территории Купянского района Харьковской области задержан 31-летний бывший участник территориальной обороны Украины. В ходе допроса задержанный признался, что оказывал содействие боевикам незаконных вооруженных формирований Украины, корректируя огонь украинских боевиков по объектам критической инфраструктуры населенного пункта", - сказали в УВД. Отмечается, что после того, как село было освобождено российскими военнослужащими, мужчина забрал из тайника боеприпасы с позиций ВСУ и спрятал их в своем гараже. В ходе обыска у него обнаружена, по данным УВД, украинская военная форма, которую он получил в 2020 году, патроны для пулемета, противопехотная осколочная мина направленного поражения МОН-50 и две противотанковые фугасные мины ТМ-62М. Против задержанного возбуждено уголовное дела по факту шпионажа и незаконного хранения боеприпасов и взрывных устройств.
https://ria.ru/20250519/vsu-2017839049.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Под Купянском задержали участника теробороны Украины

Под Купянском задержан участник теробороны Украины, корректировавший огонь ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкГород Купянск в Харьковской области
Город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Город Купянск в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Сотрудники УВД российской администрации Харьковской области задержали бывшего участника территориальной обороны Украины за шпионаж, он корректировал огонь ВСУ по селу в Купянском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В ходе фильтрационных мероприятий на территории Купянского района Харьковской области задержан 31-летний бывший участник территориальной обороны Украины. В ходе допроса задержанный признался, что оказывал содействие боевикам незаконных вооруженных формирований Украины, корректируя огонь украинских боевиков по объектам критической инфраструктуры населенного пункта", - сказали в УВД.
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Вчера, 14:32
Отмечается, что после того, как село было освобождено российскими военнослужащими, мужчина забрал из тайника боеприпасы с позиций ВСУ и спрятал их в своем гараже. В ходе обыска у него обнаружена, по данным УВД, украинская военная форма, которую он получил в 2020 году, патроны для пулемета, противопехотная осколочная мина направленного поражения МОН-50 и две противотанковые фугасные мины ТМ-62М.
Против задержанного возбуждено уголовное дела по факту шпионажа и незаконного хранения боеприпасов и взрывных устройств.
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