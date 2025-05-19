https://ria.ru/20250519/ukraina-2017920635.html

Под Купянском задержали участника теробороны Украины

Под Купянском задержали участника теробороны Украины - РИА Новости, 19.05.2025

Под Купянском задержали участника теробороны Украины

Сотрудники УВД российской администрации Харьковской области задержали бывшего участника территориальной обороны Украины за шпионаж, он корректировал огонь ВСУ... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:49:00+03:00

2025-05-19T18:49:00+03:00

2025-05-19T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Сотрудники УВД российской администрации Харьковской области задержали бывшего участника территориальной обороны Украины за шпионаж, он корректировал огонь ВСУ по селу в Купянском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В ходе фильтрационных мероприятий на территории Купянского района Харьковской области задержан 31-летний бывший участник территориальной обороны Украины. В ходе допроса задержанный признался, что оказывал содействие боевикам незаконных вооруженных формирований Украины, корректируя огонь украинских боевиков по объектам критической инфраструктуры населенного пункта", - сказали в УВД. Отмечается, что после того, как село было освобождено российскими военнослужащими, мужчина забрал из тайника боеприпасы с позиций ВСУ и спрятал их в своем гараже. В ходе обыска у него обнаружена, по данным УВД, украинская военная форма, которую он получил в 2020 году, патроны для пулемета, противопехотная осколочная мина направленного поражения МОН-50 и две противотанковые фугасные мины ТМ-62М. Против задержанного возбуждено уголовное дела по факту шпионажа и незаконного хранения боеприпасов и взрывных устройств.

https://ria.ru/20250519/vsu-2017839049.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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