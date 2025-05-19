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В Раде сделали неожиданное заявление перед разговором Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
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17:23 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017894379.html
В Раде сделали неожиданное заявление перед разговором Путина и Трампа
В Раде сделали неожиданное заявление перед разговором Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
В Раде сделали неожиданное заявление перед разговором Путина и Трампа
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского препятствием для движения к миру. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:23:00+03:00
2025-05-19T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского препятствием для движения к миру. Об этом он написал в Telegram-канале."Главная предпосылка для движения к миру — освобождение Украины от Зеленского и его окружения", — заявил он.Нардеп считает, что любые обсуждения мира и договорённостей не будут иметь ничего общего с реальностью, пока не будут учтены базовые принципы сосуществования и сотрудничества между Россией, Белоруссией и Украиной."Смена вектора — это жизненная необходимость. Но смена вектора без смены власти невозможна", — добавил Дубинский.Он также отметил, что сегодняшний телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом особенно важным для Украины.В начале прошлой недели глава Белого дома сообщил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи пока не ведется.
https://ria.ru/20250519/sanktsii-2017808007.html
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верховная рада украины, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Верховная Рада Украины, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
В Раде сделали неожиданное заявление перед разговором Путина и Трампа

Дмитрук назвал освобождение Украины от Зеленского предпосылкой к миру

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского препятствием для движения к миру. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Главная предпосылка для движения к миру — освобождение Украины от Зеленского и его окружения", — заявил он.
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Нардеп считает, что любые обсуждения мира и договорённостей не будут иметь ничего общего с реальностью, пока не будут учтены базовые принципы сосуществования и сотрудничества между Россией, Белоруссией и Украиной.
"Смена вектора — это жизненная необходимость. Но смена вектора без смены власти невозможна", — добавил Дубинский.
Он также отметил, что сегодняшний телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом особенно важным для Украины.
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В начале прошлой недели глава Белого дома сообщил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи пока не ведется.
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Верховная Рада УкраиныУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
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