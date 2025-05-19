https://ria.ru/20250519/ukraina-2017848911.html

В Сумской области прошла масштабная эвакуация населения

В Сумской области прошла масштабная эвакуация населения - РИА Новости, 19.05.2025

В Сумской области прошла масштабная эвакуация населения

Из Сумской области Украины эвакуировали почти 65 процентов населения, сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров, его слова приводит... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:10:00+03:00

2025-05-19T15:10:00+03:00

2025-05-19T20:32:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Из Сумской области Украины эвакуировали почти 65 процентов населения, сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров, его слова приводит телеканал "Общественное"."Эвакуировано почти 65 процентов населения — это около 56 тысяч человек; 804 ребенка, которые подлежали обязательной эвакуации, эвакуированы", — сказал он.По словам Григорова, всего эвакуации подлежат 202 населенных пункта Сумской области. Сколько всего человек проживало в них и за какой период их вывезли, он не уточнил. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, но часть граждан категорически отказались покидать свои дома. Эвакуация происходит и в Харьковской области, где из некоторых районов выехали практически все жители. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20250519/sumskaya-2017809923.html

https://ria.ru/20250519/svo-2017804698.html

сумская область

украина

авдеевка

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в мире, сумская область, украина, авдеевка