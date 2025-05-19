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На Украине арестовали активы сына экс-главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 19.05.2025
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15:10 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017848731.html
На Украине арестовали активы сына экс-главы "Мотор Сич"
На Украине арестовали активы сына экс-главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 19.05.2025
На Украине арестовали активы сына экс-главы "Мотор Сич"
Суд на Украине арестовал активы сына бывшего главы "Мотор Сич" Александра Богуслаева, сообщает украинское издание "Главком". РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Суд на Украине арестовал активы сына бывшего главы "Мотор Сич" Александра Богуслаева, сообщает украинское издание "Главком". СБУ 2 мая заявила о задержании в Монако сына экс-главы компании "Мотор Сич" по обвинению в "хищении активов предприятия". "На Украине суд арестовал ряд активов сына экс-президента "Мотор-Сич" Александра Богуслаева, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Главкома". В частности, по информации издания, арест наложен на корпоративные права 20 компаний, которые якобы контролирует Богуслаев-младший. Кроме того, арестованы базы отдыха и оздоровительные лагеря, объекты нежилой недвижимости. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 18 апреля прошлого года принял решение конфисковать имущество Богуслаева.
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в мире, украина, монако, россия, мотор сич, служба безопасности украины, ростех
В мире, Украина, Монако, Россия, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Ростех
На Украине арестовали активы сына экс-главы "Мотор Сич"

Суд на Украине арестовал активы сына экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева

© Фото из соцсетейПроходная завода Мотор Сич в Запорожье
Проходная завода Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото из соцсетей
Проходная завода Мотор Сич в Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Суд на Украине арестовал активы сына бывшего главы "Мотор Сич" Александра Богуслаева, сообщает украинское издание "Главком".
СБУ 2 мая заявила о задержании в Монако сына экс-главы компании "Мотор Сич" по обвинению в "хищении активов предприятия".
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"На Украине суд арестовал ряд активов сына экс-президента "Мотор-Сич" Александра Богуслаева, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Главкома".
В частности, по информации издания, арест наложен на корпоративные права 20 компаний, которые якобы контролирует Богуслаев-младший. Кроме того, арестованы базы отдыха и оздоровительные лагеря, объекты нежилой недвижимости.
СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 18 апреля прошлого года принял решение конфисковать имущество Богуслаева.
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