https://ria.ru/20250519/ukraina-2017848731.html

На Украине арестовали активы сына экс-главы "Мотор Сич"

На Украине арестовали активы сына экс-главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 19.05.2025

На Украине арестовали активы сына экс-главы "Мотор Сич"

Суд на Украине арестовал активы сына бывшего главы "Мотор Сич" Александра Богуслаева, сообщает украинское издание "Главком". РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Суд на Украине арестовал активы сына бывшего главы "Мотор Сич" Александра Богуслаева, сообщает украинское издание "Главком". СБУ 2 мая заявила о задержании в Монако сына экс-главы компании "Мотор Сич" по обвинению в "хищении активов предприятия". "На Украине суд арестовал ряд активов сына экс-президента "Мотор-Сич" Александра Богуслаева, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Главкома". В частности, по информации издания, арест наложен на корпоративные права 20 компаний, которые якобы контролирует Богуслаев-младший. Кроме того, арестованы базы отдыха и оздоровительные лагеря, объекты нежилой недвижимости. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 18 апреля прошлого года принял решение конфисковать имущество Богуслаева.

https://ria.ru/20241105/boguslaev-1981999876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, монако, россия, мотор сич, служба безопасности украины, ростех