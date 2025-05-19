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Песков: Россия благодарна США за посредничество в урегулировании на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 19.05.2025 (обновлено: 12:26 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017804312.html
Песков: Россия благодарна США за посредничество в урегулировании на Украине
Песков: Россия благодарна США за посредничество в урегулировании на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
Песков: Россия благодарна США за посредничество в урегулировании на Украине
Россия высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:12:00+03:00
2025-05-19T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но если посреднические услуги США, а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, значит, естественно, это является предпочтительным", - сказал Песков, комментируя вопрос журналистов о необходимости посредничества со стороны США в урегулировании украинского вопроса.Он также отметил, что предпочтительно добиться наших целей "политико-дипломатическими средствами".
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, США
Песков: Россия благодарна США за посредничество в урегулировании на Украине

Песков: РФ высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но если посреднические услуги США, а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, значит, естественно, это является предпочтительным", - сказал Песков, комментируя вопрос журналистов о необходимости посредничества со стороны США в урегулировании украинского вопроса.
Он также отметил, что предпочтительно добиться наших целей "политико-дипломатическими средствами".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковСША
 
 
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