https://ria.ru/20250519/ukraina-2017804312.html

Песков: Россия благодарна США за посредничество в урегулировании на Украине

Песков: Россия благодарна США за посредничество в урегулировании на Украине - РИА Новости, 19.05.2025

Песков: Россия благодарна США за посредничество в урегулировании на Украине

Россия высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:12:00+03:00

2025-05-19T12:12:00+03:00

2025-05-19T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но если посреднические услуги США, а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, значит, естественно, это является предпочтительным", - сказал Песков, комментируя вопрос журналистов о необходимости посредничества со стороны США в урегулировании украинского вопроса.Он также отметил, что предпочтительно добиться наших целей "политико-дипломатическими средствами".

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, дмитрий песков, сша