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Песков: Россия благодарна США за посредничество в урегулировании на Украине
Песков: Россия благодарна США за посредничество в урегулировании на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
Песков: Россия благодарна США за посредничество в урегулировании на Украине
Россия высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:12:00+03:00
2025-05-19T12:12:00+03:00
2025-05-19T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но если посреднические услуги США, а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, значит, естественно, это является предпочтительным", - сказал Песков, комментируя вопрос журналистов о необходимости посредничества со стороны США в урегулировании украинского вопроса.Он также отметил, что предпочтительно добиться наших целей "политико-дипломатическими средствами".
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, сша
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Песков: Россия благодарна США за посредничество в урегулировании на Украине
Песков: РФ высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении