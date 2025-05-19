МИД Китая прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
Мао Нин: КНР надеется, что РФ и Украина продолжат добиваться мирного соглашения
© AP Photo / Liu ZhengОфициальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин
© AP Photo / Liu Zheng
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай надеется, что стороны продолжат путем переговоров добиваться справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя переговоры России и Украины в Стамбуле.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы надеемся, что соответствующие стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения, что в конечном итоге приведёт к политическому урегулированию украинского кризиса", - заявила Мао Нин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.