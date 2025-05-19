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МИД Китая прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:31 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017796832.html
МИД Китая прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
МИД Китая прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 19.05.2025
МИД Китая прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
Китай надеется, что стороны продолжат путем переговоров добиваться справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:31:00+03:00
2025-05-19T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
китай
мао нин
владимир мединский
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай надеется, что стороны продолжат путем переговоров добиваться справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя переговоры России и Украины в Стамбуле. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы надеемся, что соответствующие стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения, что в конечном итоге приведёт к политическому урегулированию украинского кризиса", - заявила Мао Нин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html
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в мире, россия, украина, китай, мао нин, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай, Мао Нин, Владимир Мединский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
МИД Китая прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле

Мао Нин: КНР надеется, что РФ и Украина продолжат добиваться мирного соглашения

© AP Photo / Liu ZhengОфициальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Liu Zheng
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай надеется, что стороны продолжат путем переговоров добиваться справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя переговоры России и Украины в Стамбуле.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы надеемся, что соответствующие стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения, что в конечном итоге приведёт к политическому урегулированию украинского кризиса", - заявила Мао Нин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Мир ждет: Путину и Трампу есть о чем поговорить
08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект "Украина" навсегда
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКитайМао НинВладимир МединскийВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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