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На Украине возмутились русскоязычными вывесками в Киеве - РИА Новости, 19.05.2025
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10:53 19.05.2025 (обновлено: 11:13 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017783844.html
На Украине возмутились русскоязычными вывесками в Киеве
На Украине возмутились русскоязычными вывесками в Киеве - РИА Новости, 19.05.2025
На Украине возмутились русскоязычными вывесками в Киеве
В офисе языкового омбудсмена Украины возмутились наличию большого количества вывесок и табличек на русском языке на одном из авторынков Киеве и назвали это... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В офисе языкового омбудсмена Украины возмутились наличию большого количества вывесок и табличек на русском языке на одном из авторынков Киеве и назвали это "вызовом государству". По информации офиса, была проведена выездная проверка одного из авторынков столицы для контроля за применением государственного языка. "То, что увидели, вызов государству, потому что это остров русского языка. Сплошное засилье русскоязычных вывесок, табличек, рекламных носителей. Тотальное несоблюдение языкового закона. Никакого уважения к стране, в которой работают!",- приводит слова представителя уполномоченного по защите государственного языка Игоря Спиридонова сайт языкового омбудсмена. Он пригрозил штрафами арендаторам и субъектам хозяйствования в размере от 3,4 – 8,5 тысячи гривен (81,8 – 204,6 долларов), если "нарушения" не будут устранены в кратчайшие сроки. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016681891.html
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В мире, Украина, Киев, Россия, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
На Украине возмутились русскоязычными вывесками в Киеве

Спиридонов назвал русскоязычные вывески на авторынке в Киеве вызовом государству

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В офисе языкового омбудсмена Украины возмутились наличию большого количества вывесок и табличек на русском языке на одном из авторынков Киеве и назвали это "вызовом государству".
По информации офиса, была проведена выездная проверка одного из авторынков столицы для контроля за применением государственного языка.
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"То, что увидели, вызов государству, потому что это остров русского языка. Сплошное засилье русскоязычных вывесок, табличек, рекламных носителей. Тотальное несоблюдение языкового закона. Никакого уважения к стране, в которой работают!",- приводит слова представителя уполномоченного по защите государственного языка Игоря Спиридонова сайт языкового омбудсмена.
Он пригрозил штрафами арендаторам и субъектам хозяйствования в размере от 3,4 – 8,5 тысячи гривен (81,8 – 204,6 долларов), если "нарушения" не будут устранены в кратчайшие сроки.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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