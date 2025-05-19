https://ria.ru/20250519/ukraina-2017783844.html

На Украине возмутились русскоязычными вывесками в Киеве

На Украине возмутились русскоязычными вывесками в Киеве - РИА Новости, 19.05.2025

На Украине возмутились русскоязычными вывесками в Киеве

В офисе языкового омбудсмена Украины возмутились наличию большого количества вывесок и табличек на русском языке на одном из авторынков Киеве и назвали это... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:53:00+03:00

2025-05-19T10:53:00+03:00

2025-05-19T11:13:00+03:00

в мире

украина

киев

россия

верховная рада украины

еврокомиссия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014433242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba26fa3241fe70c5ab4265b1a7a8567a.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В офисе языкового омбудсмена Украины возмутились наличию большого количества вывесок и табличек на русском языке на одном из авторынков Киеве и назвали это "вызовом государству". По информации офиса, была проведена выездная проверка одного из авторынков столицы для контроля за применением государственного языка. "То, что увидели, вызов государству, потому что это остров русского языка. Сплошное засилье русскоязычных вывесок, табличек, рекламных носителей. Тотальное несоблюдение языкового закона. Никакого уважения к стране, в которой работают!",- приводит слова представителя уполномоченного по защите государственного языка Игоря Спиридонова сайт языкового омбудсмена. Он пригрозил штрафами арендаторам и субъектам хозяйствования в размере от 3,4 – 8,5 тысячи гривен (81,8 – 204,6 долларов), если "нарушения" не будут устранены в кратчайшие сроки. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016681891.html

https://ria.ru/20250111/kiev-1993279721.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, верховная рада украины, еврокомиссия, оон