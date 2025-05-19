https://ria.ru/20250519/ukraina-2017771968.html

"Огромная ошибка". На Западе дали совет Трампу перед разговором с Путиным

"Огромная ошибка". На Западе дали совет Трампу перед разговором с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025

"Огромная ошибка". На Западе дали совет Трампу перед разговором с Путиным

резиденту США Дональду Трампу не следует угрожать российскому лидеру Владимиру Путину санкциями во время телефонного разговора, который может состояться в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:53:00+03:00

2025-05-19T09:53:00+03:00

2025-05-19T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не следует угрожать российскому лидеру Владимиру Путину санкциями во время телефонного разговора, который может состояться в понедельник, пишет Ян Прауд для издания Strategic Culture."Это было бы огромной ошибкой", — написал он, напомнив, что американская сторона сделала несколько сигналов о готовности ввести новые ограничительные меры, если война не закончится в ближайшее время.Если Трамп действительно хочет урегулирования конфликта на Украине, ему не следует повторять ошибку своего предшественника Джо Байдена и пытаться давить на Москву таким способом, отметил автор материала.В начале прошлой недели Трамп сообщил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с Путиным и обсудить украинский конфликт.Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи пока не ведется.

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html

https://ria.ru/20250518/makron-2017657429.html

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дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, сша, россия, украина, в мире