Рейтинг@Mail.ru
С нас хватит: Европа приняла жесткое решение по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 19.05.2025 (обновлено: 08:01 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017474003.html
С нас хватит: Европа приняла жесткое решение по Украине
С нас хватит: Европа приняла жесткое решение по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
С нас хватит: Европа приняла жесткое решение по Украине
В июне истекает срок действия беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров в Европу. Там намерены резко поднять таможенные сборы и уже дали понять: продлевать... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:00:00+03:00
2025-05-19T08:01:00+03:00
экономика
польша
украина
киев
евросоюз
еврокомиссия
пошлины
мед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_0:155:2125:1350_1920x0_80_0_0_89f5bc26f95d9523e2be804494a9e88f.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Елена Савельева. В июне истекает срок действия беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров в Европу. Там намерены резко поднять таможенные сборы и уже дали понять: продлевать свободный режим не намерены. К тому же Киев не раз ловили на превышении квот. Похоже, терпение в ЕС лопнуло. Как отмена торговых послаблений повлияет на разошедшегося экспортера — в материале РИА Новости.Пора завязыватьПо данным Financial Times, в ЕС введут пошлины на украинский импорт. Однако не сразу.Предполагаются переходные меры. Для начала сократят квоты — спасательный круг для киевского бюджета. В частности, на кукурузу — с 4,7 миллиона тонн до 650 тысяч, на сахар — со 109 тысяч до 40,7, на птицу — с 57,1 до 40.Как утверждают источники FT, это решение приняли под давлением Польши, которая возглавила кампанию по защите фермеров ЕС.Пусти козла в огородВ мае 2022-го пошлины временно обнулили, чтобы "поддержать Киев в противостоянии российской агрессии".Свободный режим распространялся на птицу, пшеницу и сахар. Но фермеры и политики в Польше, Франции и других странах обвинили Украину в демпинге.Из-за наплыва дешевого импорта многие фермеры оказались на грани разорения. Особенные трудности возникли из-за зерна: потери местных производителей оценили почти в полтриллиона евро.Больше других пострадали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге украинское зерно в этих странах запретили, но транзит сохранили, ужесточив правила перевозки. Тем не менее продукт, который дешевле местного на 15-20%, попадал в Восточную Европу обходными путями.То же самое — с сахаром, яйцами (пошлины на них впоследствии восстановили). Мед вообще привел аграриев в ярость, прежде всего в Польше, где массово закрывались семейные пасеки. Неудивительно: украинский мед стоит 14 злотых за литр, а польский — почти 60.&quot;Аграрии ЕС не выдерживают конкуренцию с украинской полукриминальной сельхозотраслью, которая за счет коррумпированных чиновников, уклонения от налогов открыто демпингует на внешнем рынке&quot;, — указывает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.Крайние мерыВесной 2024-го в ЕС создали механизм для ограничения свободной торговли с Киевом. "Экстренный тормоз" действует для семи продуктов — мяса птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда. При превышении квот — пошлины. Для меда на "тормоз" нажали 21 августа прошлого года.И вот теперь свободный режим вовсе отменяют.&quot;Дотации и субсидии сельхозпроизводителям ЕС не покрывают расходы, многие предприятия непосильно закредитованы, находятся на грани и в стадии банкротства — поэтому иного выхода нет и не предвидится&quot;, — отмечает эксперт.Беспошлинный ввоз не возобновится, &quot;поскольку сейчас мы работаем над пересмотром соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной&quot;, подтвердил Financial Times источник в Еврокомиссии."Это очень плохой сигнал для Киева", — отметил Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента. По его словам, понадобится как минимум полгода, чтобы урегулировать ситуацию.Лишится доходовПерспективы для Украины действительно безрадостные. Придется практически полностью уйти с рынка Еврозоны, констатируют эксперты."При отсутствии сбыта страну ждет стагнация и развал агропромышленного комплекса, который в принципе существует за счет финансовых вливаний из-за рубежа. В данном случае необходимо подчеркнуть, что основная часть экспортирующейся сельхозпродукции принадлежит транснациональным корпорациям, базирующимся в США", — добавляет Белхароев.Как пишет Euractiv, агропродовольственный сектор Украины готовится "к многомиллиардному удару". По предварительным оценкам, годовой доход Киева сократится на 3,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011571287.html
https://ria.ru/20250515/evropa-2017038664.html
https://ria.ru/20250508/orban-2015774422.html
польша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_237:0:2125:1416_1920x0_80_0_0_2192cfc9f1c0170269fc65b1eac77c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, польша, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, пошлины, мед, украинское зерно, экспорт
Экономика, Польша, Украина, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, Пошлины, мед, украинское зерно, Экспорт
С нас хватит: Европа приняла жесткое решение по Украине

Экономист Белхароев: Украину ждет ускоренный процесс стагнации и развала АПК

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Елена Савельева. В июне истекает срок действия беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров в Европу. Там намерены резко поднять таможенные сборы и уже дали понять: продлевать свободный режим не намерены. К тому же Киев не раз ловили на превышении квот. Похоже, терпение в ЕС лопнуло. Как отмена торговых послаблений повлияет на разошедшегося экспортера — в материале РИА Новости.

Пора завязывать

По данным Financial Times, в ЕС введут пошлины на украинский импорт. Однако не сразу.
«

Предполагаются переходные меры. Для начала сократят квоты — спасательный круг для киевского бюджета. В частности, на кукурузу — с 4,7 миллиона тонн до 650 тысяч, на сахар — со 109 тысяч до 40,7, на птицу — с 57,1 до 40.

Как утверждают источники FT, это решение приняли под давлением Польши, которая возглавила кампанию по защите фермеров ЕС.
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Рада хочет попросить ЕС продлить отмену пошлин и квот на товары с Украины
16 апреля, 14:14

Пусти козла в огород

В мае 2022-го пошлины временно обнулили, чтобы "поддержать Киев в противостоянии российской агрессии".
Свободный режим распространялся на птицу, пшеницу и сахар. Но фермеры и политики в Польше, Франции и других странах обвинили Украину в демпинге.
Из-за наплыва дешевого импорта многие фермеры оказались на грани разорения. Особенные трудности возникли из-за зерна: потери местных производителей оценили почти в полтриллиона евро.
Больше других пострадали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге украинское зерно в этих странах запретили, но транзит сохранили, ужесточив правила перевозки. Тем не менее продукт, который дешевле местного на 15-20%, попадал в Восточную Европу обходными путями.
То же самое — с сахаром, яйцами (пошлины на них впоследствии восстановили). Мед вообще привел аграриев в ярость, прежде всего в Польше, где массово закрывались семейные пасеки. Неудивительно: украинский мед стоит 14 злотых за литр, а польский — почти 60.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ: в Европе не считают, что санкции против России помогут Украине
15 мая, 09:53
«

"Аграрии ЕС не выдерживают конкуренцию с украинской полукриминальной сельхозотраслью, которая за счет коррумпированных чиновников, уклонения от налогов открыто демпингует на внешнем рынке", — указывает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.

Крайние меры

Весной 2024-го в ЕС создали механизм для ограничения свободной торговли с Киевом. "Экстренный тормоз" действует для семи продуктов — мяса птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда. При превышении квот — пошлины. Для меда на "тормоз" нажали 21 августа прошлого года.
И вот теперь свободный режим вовсе отменяют.
«

"Дотации и субсидии сельхозпроизводителям ЕС не покрывают расходы, многие предприятия непосильно закредитованы, находятся на грани и в стадии банкротства — поэтому иного выхода нет и не предвидится", — отмечает эксперт.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Истощит ресурсы". Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы
8 мая, 13:03
«

Беспошлинный ввоз не возобновится, "поскольку сейчас мы работаем над пересмотром соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной", подтвердил Financial Times источник в Еврокомиссии.

"Это очень плохой сигнал для Киева", — отметил Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента. По его словам, понадобится как минимум полгода, чтобы урегулировать ситуацию.

Лишится доходов

Перспективы для Украины действительно безрадостные. Придется практически полностью уйти с рынка Еврозоны, констатируют эксперты.
"При отсутствии сбыта страну ждет стагнация и развал агропромышленного комплекса, который в принципе существует за счет финансовых вливаний из-за рубежа. В данном случае необходимо подчеркнуть, что основная часть экспортирующейся сельхозпродукции принадлежит транснациональным корпорациям, базирующимся в США", — добавляет Белхароев.
Как пишет Euractiv, агропродовольственный сектор Украины готовится "к многомиллиардному удару". По предварительным оценкам, годовой доход Киева сократится на 3,5 миллиарда евро.
 
ЭкономикаПольшаУкраинаКиевЕвросоюзЕврокомиссияПошлинымедукраинское зерноЭкспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала