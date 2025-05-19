https://ria.ru/20250519/ukraina-2017474003.html

С нас хватит: Европа приняла жесткое решение по Украине

С нас хватит: Европа приняла жесткое решение по Украине - РИА Новости, 19.05.2025

С нас хватит: Европа приняла жесткое решение по Украине

В июне истекает срок действия беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров в Европу. Там намерены резко поднять таможенные сборы и уже дали понять: продлевать... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:00:00+03:00

2025-05-19T08:00:00+03:00

2025-05-19T08:01:00+03:00

экономика

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мед

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Елена Савельева. В июне истекает срок действия беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров в Европу. Там намерены резко поднять таможенные сборы и уже дали понять: продлевать свободный режим не намерены. К тому же Киев не раз ловили на превышении квот. Похоже, терпение в ЕС лопнуло. Как отмена торговых послаблений повлияет на разошедшегося экспортера — в материале РИА Новости.Пора завязыватьПо данным Financial Times, в ЕС введут пошлины на украинский импорт. Однако не сразу.Предполагаются переходные меры. Для начала сократят квоты — спасательный круг для киевского бюджета. В частности, на кукурузу — с 4,7 миллиона тонн до 650 тысяч, на сахар — со 109 тысяч до 40,7, на птицу — с 57,1 до 40.Как утверждают источники FT, это решение приняли под давлением Польши, которая возглавила кампанию по защите фермеров ЕС.Пусти козла в огородВ мае 2022-го пошлины временно обнулили, чтобы "поддержать Киев в противостоянии российской агрессии".Свободный режим распространялся на птицу, пшеницу и сахар. Но фермеры и политики в Польше, Франции и других странах обвинили Украину в демпинге.Из-за наплыва дешевого импорта многие фермеры оказались на грани разорения. Особенные трудности возникли из-за зерна: потери местных производителей оценили почти в полтриллиона евро.Больше других пострадали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге украинское зерно в этих странах запретили, но транзит сохранили, ужесточив правила перевозки. Тем не менее продукт, который дешевле местного на 15-20%, попадал в Восточную Европу обходными путями.То же самое — с сахаром, яйцами (пошлины на них впоследствии восстановили). Мед вообще привел аграриев в ярость, прежде всего в Польше, где массово закрывались семейные пасеки. Неудивительно: украинский мед стоит 14 злотых за литр, а польский — почти 60."Аграрии ЕС не выдерживают конкуренцию с украинской полукриминальной сельхозотраслью, которая за счет коррумпированных чиновников, уклонения от налогов открыто демпингует на внешнем рынке", — указывает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.Крайние мерыВесной 2024-го в ЕС создали механизм для ограничения свободной торговли с Киевом. "Экстренный тормоз" действует для семи продуктов — мяса птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда. При превышении квот — пошлины. Для меда на "тормоз" нажали 21 августа прошлого года.И вот теперь свободный режим вовсе отменяют."Дотации и субсидии сельхозпроизводителям ЕС не покрывают расходы, многие предприятия непосильно закредитованы, находятся на грани и в стадии банкротства — поэтому иного выхода нет и не предвидится", — отмечает эксперт.Беспошлинный ввоз не возобновится, "поскольку сейчас мы работаем над пересмотром соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной", подтвердил Financial Times источник в Еврокомиссии."Это очень плохой сигнал для Киева", — отметил Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента. По его словам, понадобится как минимум полгода, чтобы урегулировать ситуацию.Лишится доходовПерспективы для Украины действительно безрадостные. Придется практически полностью уйти с рынка Еврозоны, констатируют эксперты."При отсутствии сбыта страну ждет стагнация и развал агропромышленного комплекса, который в принципе существует за счет финансовых вливаний из-за рубежа. В данном случае необходимо подчеркнуть, что основная часть экспортирующейся сельхозпродукции принадлежит транснациональным корпорациям, базирующимся в США", — добавляет Белхароев.Как пишет Euractiv, агропродовольственный сектор Украины готовится "к многомиллиардному удару". По предварительным оценкам, годовой доход Киева сократится на 3,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011571287.html

https://ria.ru/20250515/evropa-2017038664.html

https://ria.ru/20250508/orban-2015774422.html

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экономика, польша, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, пошлины, мед, украинское зерно, экспорт