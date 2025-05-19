https://ria.ru/20250519/uitkoff-2017808214.html
Песков ответил на вопрос о посещении России Уиткоффом
Песков ответил на вопрос о посещении России Уиткоффом - РИА Новости, 19.05.2025
Песков ответил на вопрос о посещении России Уиткоффом
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не планировал посещать Россию в прошедшие майские праздники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:29:00+03:00
2025-05-19T12:29:00+03:00
2025-05-19T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не планировал посещать Россию в прошедшие майские праздники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, он не должен был прилететь в майские праздники. Это неправильная информация", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, В мире
Песков ответил на вопрос о посещении России Уиткоффом
Песков: Уиткофф не планировал посещать Россию в майские праздники