https://ria.ru/20250519/uitkoff-2017808214.html

Песков ответил на вопрос о посещении России Уиткоффом

Песков ответил на вопрос о посещении России Уиткоффом - РИА Новости, 19.05.2025

Песков ответил на вопрос о посещении России Уиткоффом

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не планировал посещать Россию в прошедшие майские праздники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:29:00+03:00

2025-05-19T12:29:00+03:00

2025-05-19T12:29:00+03:00

россия

сша

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в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не планировал посещать Россию в прошедшие майские праздники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, он не должен был прилететь в майские праздники. Это неправильная информация", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф, в мире