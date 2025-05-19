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Песков ответил на вопрос о посещении России Уиткоффом - РИА Новости, 19.05.2025
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12:29 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/uitkoff-2017808214.html
Песков ответил на вопрос о посещении России Уиткоффом
Песков ответил на вопрос о посещении России Уиткоффом - РИА Новости, 19.05.2025
Песков ответил на вопрос о посещении России Уиткоффом
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не планировал посещать Россию в прошедшие майские праздники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:29:00+03:00
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сша
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стив уиткофф
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не планировал посещать Россию в прошедшие майские праздники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, он не должен был прилететь в майские праздники. Это неправильная информация", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, В мире
Песков ответил на вопрос о посещении России Уиткоффом

Песков: Уиткофф не планировал посещать Россию в майские праздники

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не планировал посещать Россию в прошедшие майские праздники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, он не должен был прилететь в майские праздники. Это неправильная информация", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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