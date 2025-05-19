Корабль ТОФ "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
Большой десантный корабль ТОФ "Пересвет" провел стрельбы в Японском море
Большой десантный корабль "Пересвет". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы по береговым, воздушным и морским целям в Японском море, сообщает ТОФ.
"В акватории Японского моря в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2, большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провел комплекс стрельб по различным целям. Были выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы по береговым и надводным целям для поддержки высадки условного морского десанта", - говорится в сообщении.
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Стрельба по берегу проводилась из 122-мм корабельной реактивной системы залпового огня "Град-М" на дальности свыше 10 километров. Морские и воздушные цели уничтожались огнём из артиллерийских установок АК-176 и АК-630. Расчёты 12,7-мм крупнокалиберных пулемётов, установленных на каждом сигнальном мостике, уничтожили воздушный шар и макет плавающей морской мины.
Пор данным ТОФ, все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высокими результатами.
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