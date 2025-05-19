https://ria.ru/20250519/ucheniya-2017749036.html

Корабль ТОФ "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Корабль ТОФ "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы в Японском море - РИА Новости, 19.05.2025

Корабль ТОФ "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы по береговым, воздушным и морским целям в Японском море, сообщает ТОФ. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T04:25:00+03:00

2025-05-19T04:25:00+03:00

2025-05-19T04:25:00+03:00

безопасность

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы по береговым, воздушным и морским целям в Японском море, сообщает ТОФ. "В акватории Японского моря в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2, большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провел комплекс стрельб по различным целям. Были выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы по береговым и надводным целям для поддержки высадки условного морского десанта", - говорится в сообщении. Стрельба по берегу проводилась из 122-мм корабельной реактивной системы залпового огня "Град-М" на дальности свыше 10 километров. Морские и воздушные цели уничтожались огнём из артиллерийских установок АК-176 и АК-630. Расчёты 12,7-мм крупнокалиберных пулемётов, установленных на каждом сигнальном мостике, уничтожили воздушный шар и макет плавающей морской мины. Пор данным ТОФ, все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высокими результатами.

https://ria.ru/20250517/korabli-2017559333.html

https://ria.ru/20250320/strelby-2006099729.html

японское море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии