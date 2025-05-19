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Корабль ТОФ "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы в Японском море - РИА Новости, 19.05.2025
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04:25 19.05.2025
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Корабль ТОФ "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
Корабль ТОФ "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы в Японском море - РИА Новости, 19.05.2025
Корабль ТОФ "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы по береговым, воздушным и морским целям в Японском море, сообщает ТОФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T04:25:00+03:00
2025-05-19T04:25:00+03:00
безопасность
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы по береговым, воздушным и морским целям в Японском море, сообщает ТОФ. "В акватории Японского моря в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2, большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провел комплекс стрельб по различным целям. Были выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы по береговым и надводным целям для поддержки высадки условного морского десанта", - говорится в сообщении. Стрельба по берегу проводилась из 122-мм корабельной реактивной системы залпового огня "Град-М" на дальности свыше 10 километров. Морские и воздушные цели уничтожались огнём из артиллерийских установок АК-176 и АК-630. Расчёты 12,7-мм крупнокалиберных пулемётов, установленных на каждом сигнальном мостике, уничтожили воздушный шар и макет плавающей морской мины. Пор данным ТОФ, все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высокими результатами.
https://ria.ru/20250517/korabli-2017559333.html
https://ria.ru/20250320/strelby-2006099729.html
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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабль ТОФ "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Большой десантный корабль ТОФ "Пересвет" провел стрельбы в Японском море

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль "Пересвет"
Большой десантный корабль Пересвет - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой десантный корабль "Пересвет". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы по береговым, воздушным и морским целям в Японском море, сообщает ТОФ.
"В акватории Японского моря в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2, большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провел комплекс стрельб по различным целям. Были выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы по береговым и надводным целям для поддержки высадки условного морского десанта", - говорится в сообщении.
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17 мая, 14:45
Стрельба по берегу проводилась из 122-мм корабельной реактивной системы залпового огня "Град-М" на дальности свыше 10 километров. Морские и воздушные цели уничтожались огнём из артиллерийских установок АК-176 и АК-630. Расчёты 12,7-мм крупнокалиберных пулемётов, установленных на каждом сигнальном мостике, уничтожили воздушный шар и макет плавающей морской мины.
Пор данным ТОФ, все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высокими результатами.
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БезопасностьЯпонское мореТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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