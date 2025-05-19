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По делу об убийстве ребенка в Бердянске задержали 14-летнюю девочку - РИА Новости, 19.05.2025
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12:46 19.05.2025 (обновлено: 13:35 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/ubiystvo-2017811608.html
По делу об убийстве ребенка в Бердянске задержали 14-летнюю девочку
По делу об убийстве ребенка в Бердянске задержали 14-летнюю девочку - РИА Новости, 19.05.2025
По делу об убийстве ребенка в Бердянске задержали 14-летнюю девочку
По делу об убийстве семилетнего ребенка в Бердянске задержали 14-летнюю школьницу, она сообщила о еще нескольких жертвах, заявили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 19.05.2025
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происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
бердянск
запорожская область
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. По делу об убийстве семилетнего ребенка в Бердянске задержали 14-летнюю школьницу, она сообщила о еще нескольких жертвах, заявили РИА Новости в пресс-службе СК."Следственными органами Следственного комитета России по Запорожской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства семилетней девочки (пункт "в" части второй статьи 105 УК России). По подозрению в совершении указанного преступления задержана 14-летняя местная жительница", — рассказали в ведомстве.По версии следствия, вечером 16 мая подозреваемая встретила девочку на улице и предложила ей пойти в сторону лесополосы. Во время прогулки она нанесла жертве не менее трех ударов молотком по голове. Потерпевшая умерла на месте из-за открытой черепно-мозговой травмы. "В ходе допроса подозреваемая сообщила о еще нескольких жертвах. В настоящее время следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и эксперты Донецкого филиала Судебно-экспертного центра СК России проводят работу по поиску иных потерпевших", — добавили следователи.По делу назначили несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические.
https://ria.ru/20250514/nozh-2016885126.html
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россия
бердянск
запорожская область
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14-летняя жительница Бердянска, подозреваемая в убийстве 7-летней девочки
Следствие считает, что подозреваемая во время прогулки нанесла ребенку несколько ударов молотком. В ходе допроса она сообщила о еще нескольких жертвах, следствие их ищет.
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РИА Новости
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), бердянск, запорожская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Бердянск, Запорожская область
По делу об убийстве ребенка в Бердянске задержали 14-летнюю девочку

СК РФ: 14-летняя жительница Бердянска заявила об убийстве нескольких человек

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. По делу об убийстве семилетнего ребенка в Бердянске задержали 14-летнюю школьницу, она сообщила о еще нескольких жертвах, заявили РИА Новости в пресс-службе СК.
"Следственными органами Следственного комитета России по Запорожской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства семилетней девочки (пункт "в" части второй статьи 105 УК России). По подозрению в совершении указанного преступления задержана 14-летняя местная жительница", — рассказали в ведомстве.
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По версии следствия, вечером 16 мая подозреваемая встретила девочку на улице и предложила ей пойти в сторону лесополосы. Во время прогулки она нанесла жертве не менее трех ударов молотком по голове. Потерпевшая умерла на месте из-за открытой черепно-мозговой травмы.
«
"В ходе допроса подозреваемая сообщила о еще нескольких жертвах. В настоящее время следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и эксперты Донецкого филиала Судебно-экспертного центра СК России проводят работу по поиску иных потерпевших", — добавили следователи.
По делу назначили несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические.
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