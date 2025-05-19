https://ria.ru/20250519/ubiystvo-2017764311.html

Обвиняемый в расчленении мужчины в Москве назвал причину убийства

Обвиняемый в расчленении мужчины в Москве назвал причину убийства - РИА Новости, 19.05.2025

Обвиняемый в расчленении мужчины в Москве назвал причину убийства

Обвиняемый по делу о расчленении мужчины в Москве сказал правоохранителям, что желал завладеть его жильем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:59:00+03:00

2025-05-19T08:59:00+03:00

2025-05-19T09:29:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Обвиняемый по делу о расчленении мужчины в Москве сказал правоохранителям, что желал завладеть его жильем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."Ранее судимый обвиняемый показал, что совершил убийство, поскольку хотел завладеть квартирой потерпевшего", — говорится в релизе.Фигуранту предъявили обвинение, он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. "В ближайшие время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в прокуратуре.Как заявили накануне в СК, на днях на северо-востоке Москвы нашли расчлененное тело мужчины в двух сумках. Вскоре задержали 36-летнего знакомого жертвы.По данным МВД, предварительно установлено, что приезжий убил пожилого знакомого в Тимирязевском районе столицы из корыстных побуждений. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и отвез сумку с останками в другой район Москвы, после чего принял решение на время уехать. Предполагаемого убийцу задержали через несколько часов на Казанском вокзале.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.

https://ria.ru/20250402/ubiystvo-2008851417.html

https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002944103.html

https://ria.ru/20240914/moskva-1972752613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)