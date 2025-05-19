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Обвиняемый в расчленении мужчины в Москве назвал причину убийства - РИА Новости, 19.05.2025
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08:59 19.05.2025 (обновлено: 09:29 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/ubiystvo-2017764311.html
Обвиняемый в расчленении мужчины в Москве назвал причину убийства
Обвиняемый в расчленении мужчины в Москве назвал причину убийства - РИА Новости, 19.05.2025
Обвиняемый в расчленении мужчины в Москве назвал причину убийства
Обвиняемый по делу о расчленении мужчины в Москве сказал правоохранителям, что желал завладеть его жильем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:59:00+03:00
2025-05-19T09:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Обвиняемый по делу о расчленении мужчины в Москве сказал правоохранителям, что желал завладеть его жильем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."Ранее судимый обвиняемый показал, что совершил убийство, поскольку хотел завладеть квартирой потерпевшего", — говорится в релизе.Фигуранту предъявили обвинение, он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. "В ближайшие время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в прокуратуре.Как заявили накануне в СК, на днях на северо-востоке Москвы нашли расчлененное тело мужчины в двух сумках. Вскоре задержали 36-летнего знакомого жертвы.По данным МВД, предварительно установлено, что приезжий убил пожилого знакомого в Тимирязевском районе столицы из корыстных побуждений. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и отвез сумку с останками в другой район Москвы, после чего принял решение на время уехать. Предполагаемого убийцу задержали через несколько часов на Казанском вокзале.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.
https://ria.ru/20250402/ubiystvo-2008851417.html
https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002944103.html
https://ria.ru/20240914/moskva-1972752613.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Обвиняемый в расчленении мужчины в Москве назвал причину убийства

Обвиняемый по делу о расчленении мужчины в Москве хотел завладеть его квартирой

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПриезжий убил пожилого знакомого в Тимирязевском районе Москвы
Приезжий убил пожилого знакомого в Тимирязевском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Приезжий убил пожилого знакомого в Тимирязевском районе Москвы
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Обвиняемый по делу о расчленении мужчины в Москве сказал правоохранителям, что желал завладеть его жильем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
"Ранее судимый обвиняемый показал, что совершил убийство, поскольку хотел завладеть квартирой потерпевшего", — говорится в релизе.
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Фигуранту предъявили обвинение, он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
"В ближайшие время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в прокуратуре.
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Как заявили накануне в СК, на днях на северо-востоке Москвы нашли расчлененное тело мужчины в двух сумках. Вскоре задержали 36-летнего знакомого жертвы.
По данным МВД, предварительно установлено, что приезжий убил пожилого знакомого в Тимирязевском районе столицы из корыстных побуждений. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и отвез сумку с останками в другой район Москвы, после чего принял решение на время уехать. Предполагаемого убийцу задержали через несколько часов на Казанском вокзале.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.
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