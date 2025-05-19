Рейтинг@Mail.ru
Цискаридзе назвал Владимирова одним из самых великих танцовщиков - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 19.05.2025 (обновлено: 17:42 22.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tsiskaridze-2018508167.html
Цискаридзе назвал Владимирова одним из самых великих танцовщиков
Цискаридзе назвал Владимирова одним из самых великих танцовщиков - РИА Новости, 22.05.2025
Цискаридзе назвал Владимирова одним из самых великих танцовщиков
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни советского и российского танцовщика и... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-19T17:40:00+03:00
2025-05-22T17:42:00+03:00
россия
юрий владимиров
николай цискаридзе
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45291/69/452916901_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_42e09ec90cc5c36a70d74b9bd5934d50.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни советского и российского танцовщика и педагога-репетитора Большого театра Юрия Владимирова одним из самых великих танцовщиков со своим неповторимым стилем. Ранее в пресс-службе Большого театра РИА Новости сообщили, что советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет. "В мире очень мало артистов, которым удалось создать собственный стиль - неповторимый, неподражаемый. Для меня именно он (Юрий Владимиров - ред.) был идеалом сочетания нереальной техники и удивительного актёрского дарования", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале. Он добавил, что Владимиров стал для него поддержкой, а его оценка творчества была одной из самых значимых. "Дорогой Юрий Кузьмич — спасибо Вам большое! Царствие небесное. И вечная память!", - заключил Цискаридзе. С 1987 года Владимиров был педагогом-репетитором Большого театра. Обладатель многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов. -0-
https://ria.ru/20250520/proschanie-2018113523.html
https://ria.ru/20250519/vladimirov-2017818470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45291/69/452916901_230:0:2897:2000_1920x0_80_0_0_32d5a7f0ade2d54022cdd4476d3716af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юрий владимиров, николай цискаридзе, большой театр
Россия, Юрий Владимиров, Николай Цискаридзе, Большой театр
Цискаридзе назвал Владимирова одним из самых великих танцовщиков

Цискаридзе назвал Юрия Владимирова одним из самых великих танцовщиков

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСцена из балета "Героическая поэма" ("Геологи")
Сцена из балета Героическая поэма (Геологи) - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сцена из балета "Героическая поэма" ("Геологи")
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни советского и российского танцовщика и педагога-репетитора Большого театра Юрия Владимирова одним из самых великих танцовщиков со своим неповторимым стилем.
Ранее в пресс-службе Большого театра РИА Новости сообщили, что советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет.
Российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Прощание с Юрием Владимировым пройдет 22 мая
20 мая, 18:34
"В мире очень мало артистов, которым удалось создать собственный стиль - неповторимый, неподражаемый. Для меня именно он (Юрий Владимиров - ред.) был идеалом сочетания нереальной техники и удивительного актёрского дарования", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Владимиров стал для него поддержкой, а его оценка творчества была одной из самых значимых.
"Дорогой Юрий Кузьмич — спасибо Вам большое! Царствие небесное. И вечная память!", - заключил Цискаридзе.
С 1987 года Владимиров был педагогом-репетитором Большого театра. Обладатель многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов. -0-
Российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
19 мая, 13:12
 
РоссияЮрий ВладимировНиколай ЦискаридзеБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала