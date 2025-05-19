https://ria.ru/20250519/tsiskaridze-2018508167.html
Цискаридзе назвал Владимирова одним из самых великих танцовщиков
Цискаридзе назвал Владимирова одним из самых великих танцовщиков - РИА Новости, 22.05.2025
Цискаридзе назвал Владимирова одним из самых великих танцовщиков
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни советского и российского танцовщика и... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-19T17:40:00+03:00
2025-05-19T17:40:00+03:00
2025-05-22T17:42:00+03:00
россия
юрий владимиров
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большой театр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни советского и российского танцовщика и педагога-репетитора Большого театра Юрия Владимирова одним из самых великих танцовщиков со своим неповторимым стилем. Ранее в пресс-службе Большого театра РИА Новости сообщили, что советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет. "В мире очень мало артистов, которым удалось создать собственный стиль - неповторимый, неподражаемый. Для меня именно он (Юрий Владимиров - ред.) был идеалом сочетания нереальной техники и удивительного актёрского дарования", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале. Он добавил, что Владимиров стал для него поддержкой, а его оценка творчества была одной из самых значимых. "Дорогой Юрий Кузьмич — спасибо Вам большое! Царствие небесное. И вечная память!", - заключил Цискаридзе. С 1987 года Владимиров был педагогом-репетитором Большого театра. Обладатель многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов. -0-
https://ria.ru/20250520/proschanie-2018113523.html
https://ria.ru/20250519/vladimirov-2017818470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий владимиров, николай цискаридзе, большой театр
Россия, Юрий Владимиров, Николай Цискаридзе, Большой театр
Цискаридзе назвал Владимирова одним из самых великих танцовщиков
Цискаридзе назвал Юрия Владимирова одним из самых великих танцовщиков
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни советского и российского танцовщика и педагога-репетитора Большого театра Юрия Владимирова одним из самых великих танцовщиков со своим неповторимым стилем.
Ранее в пресс-службе Большого театра РИА Новости сообщили, что советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет.
"В мире очень мало артистов, которым удалось создать собственный стиль - неповторимый, неподражаемый. Для меня именно он (Юрий Владимиров - ред.) был идеалом сочетания нереальной техники и удивительного актёрского дарования", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Владимиров стал для него поддержкой, а его оценка творчества была одной из самых значимых.
"Дорогой Юрий Кузьмич — спасибо Вам большое! Царствие небесное. И вечная память!", - заключил Цискаридзе.
С 1987 года Владимиров был педагогом-репетитором Большого театра. Обладатель многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов. -0-