https://ria.ru/20250519/tsiskaridze-2018508167.html

Цискаридзе назвал Владимирова одним из самых великих танцовщиков

Цискаридзе назвал Владимирова одним из самых великих танцовщиков - РИА Новости, 22.05.2025

Цискаридзе назвал Владимирова одним из самых великих танцовщиков

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни советского и российского танцовщика и... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-19T17:40:00+03:00

2025-05-19T17:40:00+03:00

2025-05-22T17:42:00+03:00

россия

юрий владимиров

николай цискаридзе

большой театр

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни советского и российского танцовщика и педагога-репетитора Большого театра Юрия Владимирова одним из самых великих танцовщиков со своим неповторимым стилем. Ранее в пресс-службе Большого театра РИА Новости сообщили, что советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет. "В мире очень мало артистов, которым удалось создать собственный стиль - неповторимый, неподражаемый. Для меня именно он (Юрий Владимиров - ред.) был идеалом сочетания нереальной техники и удивительного актёрского дарования", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале. Он добавил, что Владимиров стал для него поддержкой, а его оценка творчества была одной из самых значимых. "Дорогой Юрий Кузьмич — спасибо Вам большое! Царствие небесное. И вечная память!", - заключил Цискаридзе. С 1987 года Владимиров был педагогом-репетитором Большого театра. Обладатель многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов. -0-

https://ria.ru/20250520/proschanie-2018113523.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, юрий владимиров, николай цискаридзе, большой театр