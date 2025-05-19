https://ria.ru/20250519/tshaskovskiy--2017783319.html

Тшасковский уверен в победе во втором туре президентских выборов в Польше

Тшасковский уверен в победе во втором туре президентских выборов в Польше - РИА Новости, 19.05.2025

Тшасковский уверен в победе во втором туре президентских выборов в Польше

Набравший большинство голосов в первом туре президентских выборов в Польше кандидат от правящей в стране "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский убежден в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:49:00+03:00

2025-05-19T10:49:00+03:00

2025-05-19T10:49:00+03:00

польша

рафал тшасковски

кароль навроцкий

право и справедливость

президентские выборы в польше — 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017500204_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_82b58bd7de2aba6e2df4d417cfed277b.jpg

ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Набравший большинство голосов в первом туре президентских выборов в Польше кандидат от правящей в стране "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский убежден в предстоящей победе во втором туре. "Мы выиграли первый тур. Это важно. Это показывает, что мы выиграем и второй тур. Мы идем к победе", - сказал он на брифинге, который транслировало Польское телевидение. "Я буду бороться до самого конца", - заверил политик. По словам Тшасковского, впереди у штаба 12 дней напряженной работы. "Мы убеждены, что выиграем выборы", - отметил он. Как указал кандидат, он намерен апеллировать ко всем гражданам страны, но прежде всего к молодежи. В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур согласно данным избиркома после обработки 99,99% бюллетеней вышли Тшасковский с 31,3% голосов избирателей и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий (29,5%). Второй тур выборов назначен на 1 июня.

https://ria.ru/20250519/yavka-2017782456.html

https://ria.ru/20250519/polsha-2017754040.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025, в мире