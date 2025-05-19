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Тшасковский уверен в победе во втором туре президентских выборов в Польше
Тшасковский уверен в победе во втором туре президентских выборов в Польше - РИА Новости, 19.05.2025
Тшасковский уверен в победе во втором туре президентских выборов в Польше
Набравший большинство голосов в первом туре президентских выборов в Польше кандидат от правящей в стране "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский убежден в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:49:00+03:00
2025-05-19T10:49:00+03:00
2025-05-19T10:49:00+03:00
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ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Набравший большинство голосов в первом туре президентских выборов в Польше кандидат от правящей в стране "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский убежден в предстоящей победе во втором туре. "Мы выиграли первый тур. Это важно. Это показывает, что мы выиграем и второй тур. Мы идем к победе", - сказал он на брифинге, который транслировало Польское телевидение. "Я буду бороться до самого конца", - заверил политик. По словам Тшасковского, впереди у штаба 12 дней напряженной работы. "Мы убеждены, что выиграем выборы", - отметил он. Как указал кандидат, он намерен апеллировать ко всем гражданам страны, но прежде всего к молодежи. В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур согласно данным избиркома после обработки 99,99% бюллетеней вышли Тшасковский с 31,3% голосов избирателей и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий (29,5%). Второй тур выборов назначен на 1 июня.
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польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025, в мире
Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025, В мире
Тшасковский уверен в победе во втором туре президентских выборов в Польше
Кандидат Тшасковский уверен в победе во втором туре выборов президента в Польше