https://ria.ru/20250519/tramp-2017959294.html

Трамп заинтересован в возобновлении деловых связей с Россией, пишет FT

Трамп заинтересован в возобновлении деловых связей с Россией, пишет FT - РИА Новости, 19.05.2025

Трамп заинтересован в возобновлении деловых связей с Россией, пишет FT

Президента США Дональда Трампа привлекает идея возобновления деловых связей с Россией, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:52:00+03:00

2025-05-19T23:52:00+03:00

2025-05-19T23:52:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа привлекает идея возобновления деловых связей с Россией, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. "Трампа привлекает идея возобновления деловых связей с Россией. Он предпочел бы заключить новые выгодные сделки в Москве, чем согласиться на новые дорогостоящие поставки оружия Украине", - написал Рахман. Президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов. Президент США после разговора заявил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта.

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россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, в мире