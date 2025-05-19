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Трамп заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
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22:24 19.05.2025 (обновлено: 22:31 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tramp-2017952148.html
Трамп заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании на Украине
Трамп заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта на РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:24:00+03:00
2025-05-19T22:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Мы только что провели два с половиной часа, разговаривая с Путиным, и я считаю, что определенный прогресс был достигнут в этой ужасной ситуации", - сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме, комментируя усилия по урегулированию украинского конфликта.Трамп 17 мая отметил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017951827.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Трамп заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании на Украине

Трамп после разговора с Путиным заявил о прогрессе в урегулировании на Украине

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов.
"Мы только что провели два с половиной часа, разговаривая с Путиным, и я считаю, что определенный прогресс был достигнут в этой ужасной ситуации", - сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме, комментируя усилия по урегулированию украинского конфликта.
Трамп 17 мая отметил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Трамп и ЕС договорились координировать переговорный процесс по Украине
Вчера, 22:22
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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