https://ria.ru/20250519/tramp-2017952148.html

Трамп заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании на Украине

Трамп заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании на Украине - РИА Новости, 19.05.2025

Трамп заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта на РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:24:00+03:00

2025-05-19T22:24:00+03:00

2025-05-19T22:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Мы только что провели два с половиной часа, разговаривая с Путиным, и я считаю, что определенный прогресс был достигнут в этой ужасной ситуации", - сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме, комментируя усилия по урегулированию украинского конфликта.Трамп 17 мая отметил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков