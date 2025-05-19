https://ria.ru/20250519/tramp-2017948143.html
Ряд европейских лидеров созвонились с Трампом после его разговора с Путиным
Ряд европейских лидеров созвонились с Трампом после его разговора с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
Ряд европейских лидеров созвонились с Трампом после его разговора с Путиным
Ряд европейских лидеров созвонились с президентом США Дональдом Трампом после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил президент... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:47:00+03:00
2025-05-19T21:47:00+03:00
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Ряд европейских лидеров созвонились с президентом США Дональдом Трампом после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. "Извините, что заставил вас ждать. Я был занят из-за разговора с президентом Трампом и рядом европейских коллег после его переговоров с президентом Путиным", - сказал Макрон, обращаясь к бизнесменам на закрытии инвестиционного саммита Choose France в Версале. Трансляцию вел Елисейский дворец в Х. Подробностей разговора Макрон не привел. Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Разговор длился более двух часов. Путин назвал его содержательным, откровенным и весьма полезным. Он сообщил, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и Украины. Путин отметил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и возможное прекращение огня. Трамп подчеркнул, что его телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо. Также он заявил, что РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта, при этом отметил, что условия прекращения огня могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта.
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Ряд европейских лидеров созвонились с Трампом после его разговора с Путиным
Макрон: ряд лидеров ЕС созвонились с Трампом после его переговоров с Путиным