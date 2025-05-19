https://ria.ru/20250519/tramp-2017939634.html

Трамп раскрыл, каким был тон разговора с Путиным

Трамп раскрыл, каким был тон разговора с Путиным - РИА Новости, 20.05.2025

Трамп раскрыл, каким был тон разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что тон разговора с российским лидером Владимиром Путиным был "отличным", и отметил, что Россия заинтересована в масштабной... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-19T20:53:00+03:00

2025-05-19T20:53:00+03:00

2025-05-20T08:07:00+03:00

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дмитрий песков

образовательный центр "сириус"

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что тон разговора с российским лидером Владимиром Путиным был "отличным", и отметил, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине.Как сказал позже сам президент, его разговор с Трампом продолжался более двух часов."Тон и дух разговора были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже", - написал президент США в своей соцсети Truth Social.Трамп также отметил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта."Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю после завершения этой катастрофической "кровавой бойни", и я согласен. У России имеется огромная возможность для создания огромного количества рабочих мест и увеличения благосостояния. Ее потенциал безграничен", - добавил американский лидер.Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.

https://ria.ru/20250519/razgovor-2017929800.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, образовательный центр "сириус", переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире