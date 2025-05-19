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Трамп раскрыл, каким был тон разговора с Путиным - РИА Новости, 20.05.2025
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20:53 19.05.2025 (обновлено: 08:07 20.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tramp-2017939634.html
Трамп раскрыл, каким был тон разговора с Путиным
Трамп раскрыл, каким был тон разговора с Путиным - РИА Новости, 20.05.2025
Трамп раскрыл, каким был тон разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что тон разговора с российским лидером Владимиром Путиным был "отличным", и отметил, что Россия заинтересована в масштабной... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-19T20:53:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что тон разговора с российским лидером Владимиром Путиным был "отличным", и отметил, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине.Как сказал позже сам президент, его разговор с Трампом продолжался более двух часов."Тон и дух разговора были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже", - написал президент США в своей соцсети Truth Social.Трамп также отметил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта."Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю после завершения этой катастрофической "кровавой бойни", и я согласен. У России имеется огромная возможность для создания огромного количества рабочих мест и увеличения благосостояния. Ее потенциал безграничен", - добавил американский лидер.Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, образовательный центр "сириус", переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Образовательный центр "Сириус", Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Трамп раскрыл, каким был тон разговора с Путиным

Трамп назвал тон телефонного разговора с Путиным отличным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что тон разговора с российским лидером Владимиром Путиным был "отличным", и отметил, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине.
Как сказал позже сам президент, его разговор с Трампом продолжался более двух часов.
Заявление Путина после разговора с Трампом - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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"Тон и дух разговора были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже", - написал президент США в своей соцсети Truth Social.
Трамп также отметил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта.
"Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю после завершения этой катастрофической "кровавой бойни", и я согласен. У России имеется огромная возможность для создания огромного количества рабочих мест и увеличения благосостояния. Ее потенциал безграничен", - добавил американский лидер.
Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
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РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковОбразовательный центр "Сириус"Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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