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Ватикан готов принять переговоры России и Украины, заявил Трамп - РИА Новости, 19.05.2025
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20:43 19.05.2025 (обновлено: 20:46 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tramp-2017938545.html
Ватикан готов принять переговоры России и Украины, заявил Трамп
Ватикан готов принять переговоры России и Украины, заявил Трамп - РИА Новости, 19.05.2025
Ватикан готов принять переговоры России и Украины, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Ватикан выразил заинтересованность в проведении переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта. РИА Новости, 19.05.2025
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Ватикан выразил заинтересованность в проведении переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта."Ватикан, в лице папы Римского, заявил, что был бы очень заинтересован принять переговоры. Пусть же этот процесс начнется!", — написал Трамп в соцсети TRUTH Social после завершения состоявшегося в понедельник телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам главы государства, условия установления прекращения огня и завершения конфликта будут обсуждаться непосредственно между сторонами.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017938032.html
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в мире, ватикан, россия, дональд трамп, украина, владимир путин
В мире, Ватикан, Россия, Дональд Трамп, Украина, Владимир Путин
Ватикан готов принять переговоры России и Украины, заявил Трамп

Трамп: Ватикан готов принять переговоры России и Украины по прекращению огня

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Ватикан выразил заинтересованность в проведении переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта.
"Ватикан, в лице папы Римского, заявил, что был бы очень заинтересован принять переговоры. Пусть же этот процесс начнется!", — написал Трамп в соцсети TRUTH Social после завершения состоявшегося в понедельник телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам главы государства, условия установления прекращения огня и завершения конфликта будут обсуждаться непосредственно между сторонами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп
Вчера, 20:39
 
В миреВатиканРоссияДональд ТрампУкраинаВладимир Путин
 
 
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