https://ria.ru/20250519/tramp-2017938545.html
Ватикан готов принять переговоры России и Украины, заявил Трамп
Ватикан готов принять переговоры России и Украины, заявил Трамп - РИА Новости, 19.05.2025
Ватикан готов принять переговоры России и Украины, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Ватикан выразил заинтересованность в проведении переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:43:00+03:00
2025-05-19T20:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Ватикан выразил заинтересованность в проведении переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта."Ватикан, в лице папы Римского, заявил, что был бы очень заинтересован принять переговоры. Пусть же этот процесс начнется!", — написал Трамп в соцсети TRUTH Social после завершения состоявшегося в понедельник телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам главы государства, условия установления прекращения огня и завершения конфликта будут обсуждаться непосредственно между сторонами.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017938032.html
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в мире, ватикан, россия, дональд трамп, украина, владимир путин
В мире, Ватикан, Россия, Дональд Трамп, Украина, Владимир Путин
Ватикан готов принять переговоры России и Украины, заявил Трамп
Трамп: Ватикан готов принять переговоры России и Украины по прекращению огня