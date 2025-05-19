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Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 19.05.2025 (обновлено: 23:17 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tramp-2017938032.html
Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп
Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп - РИА Новости, 19.05.2025
Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп
Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта на Украине, сказал в понедельник президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:39:00+03:00
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в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта на Украине, сказал в понедельник президент США Дональд Трамп."Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о завершении войны", - написал Трамп в Truth Social после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250519/razgovor-2017929800.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп

Трамп заявил, что переговоры России и Украины стартуют немедленно

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта на Украине, сказал в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о завершении войны", - написал Трамп в Truth Social после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Заявление Путина после разговора с Трампом - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом
Вчера, 19:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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