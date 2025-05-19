https://ria.ru/20250519/tramp-2017938032.html
Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп
Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп - РИА Новости, 19.05.2025
Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп
Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта на Украине, сказал в понедельник президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:39:00+03:00
2025-05-19T20:39:00+03:00
2025-05-19T23:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта на Украине, сказал в понедельник президент США Дональд Трамп."Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о завершении войны", - написал Трамп в Truth Social после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250519/razgovor-2017929800.html
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В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп
Трамп заявил, что переговоры России и Украины стартуют немедленно