https://ria.ru/20250519/tramp-2017938032.html

Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп

Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп - РИА Новости, 19.05.2025

Россия и Украина немедленно начнут обсуждать прекращение огня, заявил Трамп

Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта на Украине, сказал в понедельник президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:39:00+03:00

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2025-05-19T23:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта на Украине, сказал в понедельник президент США Дональд Трамп."Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о завершении войны", - написал Трамп в Truth Social после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250519/razgovor-2017929800.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин