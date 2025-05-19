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Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо - РИА Новости, 19.05.2025
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20:38 19.05.2025 (обновлено: 23:52 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tramp-2017937853.html
Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо
Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо
Президент США Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Своим мнением он поделился в соцсети Truth Social. РИА Новости, 19.05.2025
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Своим мнением он поделился в соцсети Truth Social."Только что закончился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Считаю, что он прошел очень хорошо", — написал глава Белого дома.По его словам, тон состоявшейся беседы был отличным. Американский лидер также отметил заинтересованность России в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине. Путин, со своей стороны, назвал состоявшийся разговор содержательным, откровенным и весьма полезным.Беседа глав государств состоялась ранее в понедельник. Она стала третьей после вступления Трампа в должность. В первый раз они пообщались 12 февраля, второй — 18 марта.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо

Трамп: телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Своим мнением он поделился в соцсети Truth Social.
"Только что закончился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Считаю, что он прошел очень хорошо", — написал глава Белого дома.
По его словам, тон состоявшейся беседы был отличным. Американский лидер также отметил заинтересованность России в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине.
Путин, со своей стороны, назвал состоявшийся разговор содержательным, откровенным и весьма полезным.
Беседа глав государств состоялась ранее в понедельник. Она стала третьей после вступления Трампа в должность. В первый раз они пообщались 12 февраля, второй — 18 марта.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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