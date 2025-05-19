https://ria.ru/20250519/tramp-2017937853.html
Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо
Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо
Президент США Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Своим мнением он поделился в соцсети Truth Social. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:38:00+03:00
2025-05-19T20:38:00+03:00
2025-05-19T23:52:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017053359_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_87ea7d2de6a3007ea9af816c074684ef.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Своим мнением он поделился в соцсети Truth Social."Только что закончился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Считаю, что он прошел очень хорошо", — написал глава Белого дома.По его словам, тон состоявшейся беседы был отличным. Американский лидер также отметил заинтересованность России в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине. Путин, со своей стороны, назвал состоявшийся разговор содержательным, откровенным и весьма полезным.Беседа глав государств состоялась ранее в понедельник. Она стала третьей после вступления Трампа в должность. В первый раз они пообщались 12 февраля, второй — 18 марта.
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017935691.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017053359_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_5e107d993262c227a1c82a2d6b8db46f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо
Трамп: телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо