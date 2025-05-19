https://ria.ru/20250519/tramp-2017876233.html

Трамп выступит с заявлением после разговора с Путиным

Трамп выступит с заявлением после разговора с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025

Трамп выступит с заявлением после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, сделает публичные заявления по итогам предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным и последующего... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:28:00+03:00

2025-05-19T16:28:00+03:00

2025-05-19T16:37:00+03:00

дональд трамп

сша

россия

владимир путин

владимир зеленский

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, сделает публичные заявления по итогам предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным и последующего звонка с Владимиром Зеленским, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент будет говорить с Путиным в 10.00 часов (17.00 мск). Он планирует позвонить президенту Зеленскому, когда этот звонок закончится. Я говорила с президентом об этом звонке в 10 часов… Вы услышите лично президента или меня после того, как эти звонки закончатся", - сказала она журналистам на брифинге.Левитт добавила, что США считают "очень важными" оба разговора.

https://ria.ru/20250519/peskov-2017877703.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, в мире