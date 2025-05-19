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Трамп выступит с заявлением после разговора с Путиным
Трамп выступит с заявлением после разговора с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп выступит с заявлением после разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, сделает публичные заявления по итогам предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным и последующего... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:28:00+03:00
2025-05-19T16:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, сделает публичные заявления по итогам предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным и последующего звонка с Владимиром Зеленским, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент будет говорить с Путиным в 10.00 часов (17.00 мск). Он планирует позвонить президенту Зеленскому, когда этот звонок закончится. Я говорила с президентом об этом звонке в 10 часов… Вы услышите лично президента или меня после того, как эти звонки закончатся", - сказала она журналистам на брифинге.Левитт добавила, что США считают "очень важными" оба разговора.
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Трамп выступит с заявлением после разговора с Путиным
Белый дом: Трамп сделает публичное заявление после разговора с Путиным