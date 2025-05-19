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Трамп открыт к возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
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16:26 19.05.2025 (обновлено: 16:37 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tramp-2017875970.html
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:26:00+03:00
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сша
россия
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент, определенно, был бы открыт для этого", - сказала она журналистам на брифинге, говоря о возможности встречи Трампа с Путиным.Левитт также добавила, что Трамп ясно донес до сторон конфликта на Украине, что желает прекращения огня так быстро, как это возможно.
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дональд трамп, в мире, сша, россия, украина, владимир путин
Дональд Трамп, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным

Белый дом: Трамп открыт к возможной встрече с Путиным

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент, определенно, был бы открыт для этого", - сказала она журналистам на брифинге, говоря о возможности встречи Трампа с Путиным.
Левитт также добавила, что Трамп ясно донес до сторон конфликта на Украине, что желает прекращения огня так быстро, как это возможно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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