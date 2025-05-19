https://ria.ru/20250519/tramp-2017875970.html
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:26:00+03:00
2025-05-19T16:26:00+03:00
2025-05-19T16:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент, определенно, был бы открыт для этого", - сказала она журналистам на брифинге, говоря о возможности встречи Трампа с Путиным.Левитт также добавила, что Трамп ясно донес до сторон конфликта на Украине, что желает прекращения огня так быстро, как это возможно.
https://ria.ru/20250519/sanktsii-2017808007.html
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Дональд Трамп, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным
Белый дом: Трамп открыт к возможной встрече с Путиным