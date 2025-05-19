https://ria.ru/20250519/tramp-2017875970.html

Трамп открыт к возможной встрече с Путиным

Трамп открыт к возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025

Трамп открыт к возможной встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:26:00+03:00

2025-05-19T16:26:00+03:00

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дональд трамп

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украина

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент, определенно, был бы открыт для этого", - сказала она журналистам на брифинге, говоря о возможности встречи Трампа с Путиным.Левитт также добавила, что Трамп ясно донес до сторон конфликта на Украине, что желает прекращения огня так быстро, как это возможно.

https://ria.ru/20250519/sanktsii-2017808007.html

сша

россия

украина

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дональд трамп, в мире, сша, россия, украина, владимир путин