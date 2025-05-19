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"Снизить ставки": на Западе предупредили Трампа перед разговором с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
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15:17 19.05.2025 (обновлено: 16:11 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tramp-2017849965.html
"Снизить ставки": на Западе предупредили Трампа перед разговором с Путиным
"Снизить ставки": на Западе предупредили Трампа перед разговором с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
"Снизить ставки": на Западе предупредили Трампа перед разговором с Путиным
Во время предстоящего телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп должен проявить терпение и придерживаться курса на долгосрочный... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:17:00+03:00
2025-05-19T16:11:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Во время предстоящего телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп должен проявить терпение и придерживаться курса на долгосрочный мир, пишет портал Unherd."Трудно сказать, сколько времени потребуется Украине и России, чтобы прекратить борьбу навсегда, шансы Трампа на достижение мира могут зависеть от терпения и готовности видеть, как переговоры ведутся одновременно с боевыми действиями. Этот настрой должен направлять Трампа в его сегодняшнем разговоре с Путиным. Вместо того чтобы выдвигать требование о немедленном прекращении огня в центр внимания, Трамп и его советники должны снизить ставки, позволяя каждой стороне представить свое видение установления мира. Он также может выразить заинтересованность в возобновлении прямых переговоров между США и Россией о нормализации их двусторонних отношений. Наконец, Трамп может предложить Путину начать планирование личной встречи по мере продолжения переговоров", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что у такого подхода есть несколько преимуществ. В частности, это поможет создать условия для будущих раундов прямых российско-украинских переговоров, улучшить шансы на прочный мир, принятый обеими сторонами, а не навязанный внешними силами, а также нормализовать отношения между США и Россией.Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президентов состоится в 17:00. Он отметил, что беседа будет иметь очень большое значение с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров.
https://ria.ru/20250519/peskov-2017806156.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
"Снизить ставки": на Западе предупредили Трампа перед разговором с Путиным

Unherd: Трампу нужно снизить ставки в телефонном разговоре с Путиным

© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Во время предстоящего телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп должен проявить терпение и придерживаться курса на долгосрочный мир, пишет портал Unherd.
"Трудно сказать, сколько времени потребуется Украине и России, чтобы прекратить борьбу навсегда, шансы Трампа на достижение мира могут зависеть от терпения и готовности видеть, как переговоры ведутся одновременно с боевыми действиями. Этот настрой должен направлять Трампа в его сегодняшнем разговоре с Путиным. Вместо того чтобы выдвигать требование о немедленном прекращении огня в центр внимания, Трамп и его советники должны снизить ставки, позволяя каждой стороне представить свое видение установления мира. Он также может выразить заинтересованность в возобновлении прямых переговоров между США и Россией о нормализации их двусторонних отношений. Наконец, Трамп может предложить Путину начать планирование личной встречи по мере продолжения переговоров", — говорится в материале.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Издание подчеркивает, что у такого подхода есть несколько преимуществ. В частности, это поможет создать условия для будущих раундов прямых российско-украинских переговоров, улучшить шансы на прочный мир, принятый обеими сторонами, а не навязанный внешними силами, а также нормализовать отношения между США и Россией.
Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президентов состоится в 17:00. Он отметил, что беседа будет иметь очень большое значение с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров.
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