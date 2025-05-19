https://ria.ru/20250519/tramp-2017765029.html
NBC: бюджетный комитет палаты представителей поддержал проект Трампа
NBC: бюджетный комитет палаты представителей поддержал проект Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
NBC: бюджетный комитет палаты представителей поддержал проект Трампа
Бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов, сообщает... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:11:00+03:00
2025-05-19T09:11:00+03:00
2025-05-19T09:11:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов, сообщает телеканал NBC. Администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции, в котором заложены планы по сокращению расходов на сумму не менее чем 2 триллиона долларов. "Бюджетный комитет палаты представителей продвинул пакет мер внутренней политики президента Дональда Трампа на сумму в триллионы долларов", - говорится в сообщении телеканала. По данным NBC, за законопроект проголосовали 17 законодателей, против - 16, еще четверо воздержались. Спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон ожидает, что к концу недели законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей конгресса.
https://ria.ru/20250502/tramp-2014704052.html
https://ria.ru/20250509/defitsit-2016089535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон
NBC: бюджетный комитет палаты представителей поддержал проект Трампа
NBC: бюджетный комитет поддержал законопроект Трампа о сокращении госрасходов