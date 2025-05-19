https://ria.ru/20250519/tramp-2017739326.html

Трамп отреагировал на сообщения о диагностированном у Байдена раке

Трамп отреагировал на сообщения о диагностированном у Байдена раке - РИА Новости, 19.05.2025

Трамп отреагировал на сообщения о диагностированном у Байдена раке

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил в своей соцсети Truth Social, что опечален новостями о диагностированном у его предшественника Джо Байдена раке РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:37:00+03:00

2025-05-19T00:37:00+03:00

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в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил в своей соцсети Truth Social, что опечален новостями о диагностированном у его предшественника Джо Байдена раке и пожелал ему скорейшего выздоровления."Меланья (первая леди США - ред.) и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл (бывшая первая леди - ред.) и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления", - написал Трамп.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США.Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.

https://ria.ru/20250509/bayden-2015902912.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп