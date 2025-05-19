Трамп отреагировал на сообщения о диагностированном у Байдена раке
Трамп опечален новостями о диагностированном у Байдена раке
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил в своей соцсети Truth Social, что опечален новостями о диагностированном у его предшественника Джо Байдена раке и пожелал ему скорейшего выздоровления.
"Меланья (первая леди США - ред.) и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл (бывшая первая леди - ред.) и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления", - написал Трамп.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США.
Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.