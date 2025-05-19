https://ria.ru/20250519/tramp--2017765289.html

Трамп призовет провести расследование возможных выплат Харрис знаменитостям

Трамп призовет провести расследование возможных выплат Харрис знаменитостям - РИА Новости, 19.05.2025

Трамп призовет провести расследование возможных выплат Харрис знаменитостям

Президент США Дональд Трамп заявил, что призовет провести расследование предполагаемых "незаконных" выплат кандидата на прошедших в прошлом году президентских... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:12:00+03:00

2025-05-19T09:12:00+03:00

2025-05-19T09:12:00+03:00

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

брюс спрингстин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что призовет провести расследование предполагаемых "незаконных" выплат кандидата на прошедших в прошлом году президентских выборах от Демократической партии Камалы Харрис знаменитостям во время ее предвыборной кампании. Американский президент обвинил ряд артистов в получении выплат от кампании Харрис, а также заявил, что та, по его словам, делала это незаконно. "Сколько Камала Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его слабое выступление во время ее предвыборной кампании перед выборами президента. Почему он принял эти деньги, если он такой ярый ее фанат? Разве это не считается незаконным взносом в кампанию? А что насчет Бейонсе? А сколько ушло Опре и Боно??? Я собираюсь призвать к масштабному расследованию по этому вопросу. Кандидатам не разрешено платить за поддержку, что сделала Камала под прикрытием оплат за развлечение", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Газета New York Times в ноябре писала, что кампания Харрис, потратившей рекордные 1,5 миллиарда долларов за 15 недель предвыборной гонки, привела к худшим для Демократической партии результатам голосования за два десятилетия, что вызывает множество вопросов у самих демократов и аналитиков. Как подчеркивает издание, несмотря на значительное финансовое преимущество, Харрис стала первым за 20 лет кандидатом от демократов, проигравшим и выборы, и общенациональное голосование. Она упустила преимущество во всех ключевых штатах, хотя, по оценкам газеты, средств для масштабной агитации было более чем достаточно: от огромных затрат на рекламу и социальных сетей до проведения концертных мероприятий с участием звезд мировой величины, таких как Леди Гага и Бейонсе. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября.

https://ria.ru/20250509/bayden-2015901833.html

https://ria.ru/20250430/tramp-2014402419.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, брюс спрингстин