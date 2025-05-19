https://ria.ru/20250519/telo-2017818691.html

Во Владивостоке нашли тело женщины, пропавшей на сапе в море

Во Владивостоке нашли тело женщины, пропавшей на сапе в море - РИА Новости, 19.05.2025

Во Владивостоке нашли тело женщины, пропавшей на сапе в море

Найдено тело женщины, которая пропала в воскресенье во время морской прогулки на сапборде с мужчиной во Владивостоке, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:15:00+03:00

2025-05-19T13:15:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Найдено тело женщины, которая пропала в воскресенье во время морской прогулки на сапборде с мужчиной во Владивостоке, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Приморскому краю. Ранее поисковая организация "ПримПоиск" сообщила, что Виктор и Алена 18 мая днем вышли на одном сапе от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Их искали до поздней ночи воскресенья на лодке и с помощью квадрокоптера, в понедельник поиск продолжился. Днем в понедельник "ПримПоиск" сообщил, что в море в районе Де-Фриза найден сап, на котором ушли пропавшие. "Очевидцы обнаружили тело погибшей женщины, которое прибило к берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района. Поиски мужчины продолжаются", - сообщили в ГУМЧС. Спасатели отмечают, что по свидетельствам очевидцев, спасательные жилеты у пропавших, когда они отправились на прогулку, отсутствовали.

https://ria.ru/20250519/telo--2017811702.html

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владивосток, россия, приморский край, происшествия