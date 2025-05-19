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В Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад
В Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад - РИА Новости, 19.05.2025
В Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад
В Бурятии в лесу нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад во время отдыха на Байкале, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:46:00+03:00
2025-05-19T12:46:00+03:00
2025-05-19T13:13:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 19 мая — РИА Новости. В Бурятии в лесу нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад во время отдыха на Байкале, сообщило региональное управление СК. "По предварительным данным, обнаруженные останки могут принадлежать ученому с Украины, который в июле 2009 года в составе делегации участвовал в Улан-Удэ в научной конференции, а затем их группу отвезли на отдых на побережье Байкала в село Новый Энхалук", — говорится в релизе.По версии следствия, мужчина, которому на тот момент было 72 года, вышел с территории турбазы, углубился в лес и бесследно исчез. Местные жители обнаружили останки погибшего спустя почти 16 лет.Рядом с ними лежала куртка, по описанию схожая с той, в которой был ученый. Также рядом нашли мобильный телефон, по параметрам совпадающий с аппаратом пропавшего мужчины.В пресс-службе добавили, что для идентификации останков планируют провести молекулярно-генетическое исследование. Следователи начали проверку.
https://ria.ru/20250506/ekspertiza-2015289503.html
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республика бурятия, байкал, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина
Республика Бурятия, Байкал, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Украина
В Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад
В Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад на Байкале