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В Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад - РИА Новости, 19.05.2025
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12:46 19.05.2025 (обновлено: 13:13 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/telo--2017811702.html
В Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад
В Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад - РИА Новости, 19.05.2025
В Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад
В Бурятии в лесу нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад во время отдыха на Байкале, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 19.05.2025
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республика бурятия
байкал
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
украина
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УЛАН-УДЭ, 19 мая — РИА Новости. В Бурятии в лесу нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад во время отдыха на Байкале, сообщило региональное управление СК. "По предварительным данным, обнаруженные останки могут принадлежать ученому с Украины, который в июле 2009 года в составе делегации участвовал в Улан-Удэ в научной конференции, а затем их группу отвезли на отдых на побережье Байкала в село Новый Энхалук", — говорится в релизе.По версии следствия, мужчина, которому на тот момент было 72 года, вышел с территории турбазы, углубился в лес и бесследно исчез. Местные жители обнаружили останки погибшего спустя почти 16 лет.Рядом с ними лежала куртка, по описанию схожая с той, в которой был ученый. Также рядом нашли мобильный телефон, по параметрам совпадающий с аппаратом пропавшего мужчины.В пресс-службе добавили, что для идентификации останков планируют провести молекулярно-генетическое исследование. Следователи начали проверку.
https://ria.ru/20250506/ekspertiza-2015289503.html
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республика бурятия
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республика бурятия, байкал, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина
Республика Бурятия, Байкал, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Украина
В Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад

В Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад на Байкале

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкБурятия
Бурятия - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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УЛАН-УДЭ, 19 мая — РИА Новости. В Бурятии в лесу нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад во время отдыха на Байкале, сообщило региональное управление СК.
"По предварительным данным, обнаруженные останки могут принадлежать ученому с Украины, который в июле 2009 года в составе делегации участвовал в Улан-Удэ в научной конференции, а затем их группу отвезли на отдых на побережье Байкала в село Новый Энхалук", — говорится в релизе.
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По версии следствия, мужчина, которому на тот момент было 72 года, вышел с территории турбазы, углубился в лес и бесследно исчез. Местные жители обнаружили останки погибшего спустя почти 16 лет.
Рядом с ними лежала куртка, по описанию схожая с той, в которой был ученый. Также рядом нашли мобильный телефон, по параметрам совпадающий с аппаратом пропавшего мужчины.
В пресс-службе добавили, что для идентификации останков планируют провести молекулярно-генетическое исследование. Следователи начали проверку.
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Республика БурятияБайкалРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияУкраина
 
 
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