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Большой театр будет беречь наследие хореографа Григоровича - РИА Новости, 19.05.2025
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Культура
 
14:58 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/teatr-2017846606.html
Большой театр будет беречь наследие хореографа Григоровича
Большой театр будет беречь наследие хореографа Григоровича - РИА Новости, 19.05.2025
Большой театр будет беречь наследие хореографа Григоровича
Большой театр будет неизменно хранить память о народном артисте СССР, легендарном хореографе Юрии Григоровиче и беречь его бесценное наследие, сообщается в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:58:00+03:00
2025-05-19T14:58:00+03:00
культура
болгария
австрия
юрий григорович
иван грозный
большой театр
мариинский театр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Большой театр будет неизменно хранить память о народном артисте СССР, легендарном хореографе Юрии Григоровиче и беречь его бесценное наследие, сообщается в Telegram-канале театра. В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. "Умер Юрий Григорович, одна из ключевых фигур в мире балета второй половины XX столетия. На территории бывшего СССР не найдётся ни одного балетного театра, где бы не шли его постановки… Руководство и коллектив Большого театра выражают самые искренние соболезнования родным и близким Юрия Николаевича и будут неизменно хранить память о нём и беречь его бесценное наследие", - говорится в сообщении. Как уточнили в театре, Юрий Григорович внёс неоценимый вклад в укрепление творческих связей, которые издавна существовали между Большим и Мариинским театрами. "Свой путь танцовщика и хореографа он начал в театре имени Кирова (ныне Мариинский театр - ред.), где первые же поставленные им балеты - "Каменный цветок" и "Легенда о любви" - принесли ему триумфальный успех и назначение сначала на пост главного балетмейстера Кировского, а вскоре затем и Большого театра", - рассказали в ГАБТ. Григорович руководил балетной труппой Большого театра на протяжении 30 лет (1964-1995) и воспитал несколько поколений выдающихся артистов. В 1968 году он поставил спектакль "Спартак", который стал визитной карточкой Большого театра и триумфально прошёл по всему миру. Кроме того, значительными вехами в карьере Григоровича стали балеты "Иван Грозный" и "Ромео и Джульетта". Григорович создавал постановки и за пределами страны - в Болгарии, Австрии, Италии, Франции. Так, "Иван Грозный" дважды ставился в Парижской опере, а балет "Ромео и Джульетта" именно в этом театре впервые увидел свет рампы. Григорович удостоен множества наград, среди которых титулы народного артиста СССР и Героя Социалистического труда, орден "За заслуги перед Отечеством" I, II, III степени. Он получил главное – признание коллег всех возрастов и пристрастий. "Молодой балет мира, как и все балетное сообщество, включая Большой и Мариинский, навсегда сохранят память об этом великом художнике", - подчеркнули в театре.
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болгария, австрия, юрий григорович, иван грозный, большой театр, мариинский театр
Культура, Болгария, Австрия, Юрий Григорович, Иван Грозный, Большой театр, Мариинский театр
Большой театр будет беречь наследие хореографа Григоровича

Большой театр будет хранить память о легендарном хореографе Григоровиче

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЮрий Григорович
Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Григорович. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Большой театр будет неизменно хранить память о народном артисте СССР, легендарном хореографе Юрии Григоровиче и беречь его бесценное наследие, сообщается в Telegram-канале театра.
В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни.
"Умер Юрий Григорович, одна из ключевых фигур в мире балета второй половины XX столетия. На территории бывшего СССР не найдётся ни одного балетного театра, где бы не шли его постановки… Руководство и коллектив Большого театра выражают самые искренние соболезнования родным и близким Юрия Николаевича и будут неизменно хранить память о нём и беречь его бесценное наследие", - говорится в сообщении.
Как уточнили в театре, Юрий Григорович внёс неоценимый вклад в укрепление творческих связей, которые издавна существовали между Большим и Мариинским театрами.
"Свой путь танцовщика и хореографа он начал в театре имени Кирова (ныне Мариинский театр - ред.), где первые же поставленные им балеты - "Каменный цветок" и "Легенда о любви" - принесли ему триумфальный успех и назначение сначала на пост главного балетмейстера Кировского, а вскоре затем и Большого театра", - рассказали в ГАБТ.
Григорович руководил балетной труппой Большого театра на протяжении 30 лет (1964-1995) и воспитал несколько поколений выдающихся артистов. В 1968 году он поставил спектакль "Спартак", который стал визитной карточкой Большого театра и триумфально прошёл по всему миру. Кроме того, значительными вехами в карьере Григоровича стали балеты "Иван Грозный" и "Ромео и Джульетта".
Григорович создавал постановки и за пределами страны - в Болгарии, Австрии, Италии, Франции. Так, "Иван Грозный" дважды ставился в Парижской опере, а балет "Ромео и Джульетта" именно в этом театре впервые увидел свет рампы.
Григорович удостоен множества наград, среди которых титулы народного артиста СССР и Героя Социалистического труда, орден "За заслуги перед Отечеством" I, II, III степени. Он получил главное – признание коллег всех возрастов и пристрастий.
"Молодой балет мира, как и все балетное сообщество, включая Большой и Мариинский, навсегда сохранят память об этом великом художнике", - подчеркнули в театре.
 
КультураБолгарияАвстрияЮрий ГригоровичИван ГрозныйБольшой театрМариинский театр
 
 
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