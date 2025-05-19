Большой театр будет беречь наследие хореографа Григоровича
Большой театр будет хранить память о легендарном хореографе Григоровиче
Юрий Григорович. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Большой театр будет неизменно хранить память о народном артисте СССР, легендарном хореографе Юрии Григоровиче и беречь его бесценное наследие, сообщается в Telegram-канале театра.
В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни.
"Умер Юрий Григорович, одна из ключевых фигур в мире балета второй половины XX столетия. На территории бывшего СССР не найдётся ни одного балетного театра, где бы не шли его постановки… Руководство и коллектив Большого театра выражают самые искренние соболезнования родным и близким Юрия Николаевича и будут неизменно хранить память о нём и беречь его бесценное наследие", - говорится в сообщении.
Как уточнили в театре, Юрий Григорович внёс неоценимый вклад в укрепление творческих связей, которые издавна существовали между Большим и Мариинским театрами.
"Свой путь танцовщика и хореографа он начал в театре имени Кирова (ныне Мариинский театр - ред.), где первые же поставленные им балеты - "Каменный цветок" и "Легенда о любви" - принесли ему триумфальный успех и назначение сначала на пост главного балетмейстера Кировского, а вскоре затем и Большого театра", - рассказали в ГАБТ.
Григорович руководил балетной труппой Большого театра на протяжении 30 лет (1964-1995) и воспитал несколько поколений выдающихся артистов. В 1968 году он поставил спектакль "Спартак", который стал визитной карточкой Большого театра и триумфально прошёл по всему миру. Кроме того, значительными вехами в карьере Григоровича стали балеты "Иван Грозный" и "Ромео и Джульетта".
Григорович удостоен множества наград, среди которых титулы народного артиста СССР и Героя Социалистического труда, орден "За заслуги перед Отечеством" I, II, III степени. Он получил главное – признание коллег всех возрастов и пристрастий.
"Молодой балет мира, как и все балетное сообщество, включая Большой и Мариинский, навсегда сохранят память об этом великом художнике", - подчеркнули в театре.