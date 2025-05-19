https://ria.ru/20250519/tablichki-2017416428.html

"Никто и подумать не мог". О чем поведали загадочные таблички из Вавилона

"Никто и подумать не мог". О чем поведали загадочные таблички из Вавилона - РИА Новости, 19.05.2025

"Никто и подумать не мог". О чем поведали загадочные таблички из Вавилона

Американские специалисты расшифровали несколько вавилонских табличек. Результат оказался далек от ожиданий, а познания древних жителей Междуречья просто... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:00:00+03:00

2025-05-19T08:00:00+03:00

2025-05-19T08:02:00+03:00

религия

пальмира

британский музей

йельский университет

турция

армения

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885328090_0:153:2269:1429_1920x0_80_0_0_a5cf341017367ca0ea426342ccb8fc4e.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Американские специалисты расшифровали несколько вавилонских табличек. Результат оказался далек от ожиданий, а познания древних жителей Междуречья просто шокировали. О чем рассказал артефакт — в материале РИА Новости.Думали яд, оказалось — приправаВ середине прошлого века в хранилище Йельского университета поступили четыре новых экспоната — вавилонские таблички. Их датировали серединой XVIII века до нашей эры. И с тех пор десятки специалистов ломали головы, что же записано на этих кусках глины.Основной была версия о таинственных снадобьях, которые жрецы использовали в своих ритуалах. Часть исследователей считала, что причудливая клинопись — методичка для правителей "Как избавиться от врагов".Дело в том, что удалось расшифровать лишь некоторые иероглифы. За ними скрывались название разных трав, в том числе с ядовитыми корнями или цветками.Родилась и третья гипотеза: кулинарные рецепты. Ее почти сразу же отмели как несостоятельную. Мол, не стали бы древние вавилоняне, сведущие в математике и астрономии, тратиться на столь бесполезную информацию.И вот совсем недавно профессор лингвистики Йельского университета Гойко Барьямович доказал: самая невероятная версия оказалась истинной. Его команда расшифровала таблички."Приготовление пищи — одна из технологий, традиционно передававшихся неформально, изустно. Именно поэтому археологи долгое время сомневались в возможности существования таких письменных артефактов", — сообщил ученый журналистам.Другая загвоздка — отсутствие точных аналогов мер и весов того времени. Ингредиенты перечислены без указания количества или в терминах, которые трудно поддаются переводу. "Для вавилонских домохозяек, скорее всего, никаких дополнительных пояснений не требовалось. Нам же это создает трудности", — признал Барьямович.Тем не менее кое-что из кулинарных рецептов древности восстановили. Например, тушеная баранина, приправленная кориандром. Или пирог с начинкой из мяса певчих птиц. Там как раз упоминаются некоторые травы, ядовитую часть которых автор поваренной книги рекомендует удалить.Подобные гастрономические изыски, считают специалисты Йельского университета, показывают, насколько утонченным вкусом обладали представители древнейшей цивилизации. Хотя многим, когда речь заходит о рационе древних, приходит на ум совершенно противоположное.Маршрутная картаПодобные комичные ситуации не редкость в научном сообществе. Так, сотрудники Британского музея долгие годы пытались понять, что записано на другой вавилонской скрижали. Ее нашли неподалеку от города Абу-Хабба (Сиппар) еще в 1882-м, датировали приблизительно VI веком до нашей эры.Помимо привычной клинописи, там были непонятные круги, линии, треугольники. В конце XIX века вавилонскую письменность еще не понимали. Но позднее выяснилось: текст географический, а странные рисунки — это моря, реки, горы и города. Точнее, населенный пункт был один: Вавилон — единственный центр для жителей Междуречья.Обрамляло его двойное кольцо под названием "Горькая река". "В этом круге, — пояснил куратор Британского музея и специалист по клинописи Ирвинг Финкель, — был заключен весь известный на тот момент мир".На обратной стороне — рассказ о сотворении Вселенной богом Мардуком. И советы для путешественников. В частности: "семь лиг идти до четвертого треугольника", то есть горы. А затем еще "семь лиг, чтобы увидеть нечто большое, похожее на парсикту".Последнее слово встречается еще в одном древневавилонском тексте — сказании о потопе, почти совпадающем с библейским. Давным-давно бог Эа послал на землю нескончаемый дождь, который уничтожил все человечество, кроме праведного Утнапиштима и его семьи. Тот соорудил гигантский корабль — парсикту — и благополучно пережил ненастье. А когда вода спала, причалил к горе Урарту.В XIII-VI веках до нашей эры существовало государство с одноименным названием. Поэтому если карта из Британского музея не врет, то в руках ученых оказался самый точный путь к одной из величайших реликвий — ковчегу. Трудность лишь в том, что Урарту располагалось на границе современных Турции, Армении и Северо-Западного Ирана. Эти страны до сих пор спорят о том, кто владеет легендарным кораблем Ноя.Письмо до востребованияПорой письменные древние источники доносят до потомков совершенно удивительные тайны.Во второй половине XX века в Пальмире — хурритском царстве к северо-западу от Вавилона — нашли более 200 каменных плит с посланиями неизвестному богу. Тексты на арамейском языке датировали II-III веками нашей эры. Содержание одно и то же: "Тот, чье имя благословенно навеки", "Владыка Вселенной", "Милостивый и милосердный".Десятилетиями лингвисты пытались понять, какому именно небожителю адресованы воззвания. Доминировала версия, что иудейскому Богу. Ведь в текстах нет ни имени, ни изображений.Но все было куда запутаннее. Польский археолог Александра Кубяк-Шнайдер, проанализировав все 200 фрагментов, пришла к выводу: специфическое обращение повторяет то, что звучало в храмах древней Месопотамии.Словами "владыка Вселенной", "милостивый и милосердный" там благодарили за помощь самых разных богов: Бэла, Мардука, Иштар. Так что, заключила археолог, послание из Пальмиры могло предназначаться всем сразу.Отсутствие же имени и изображения, пояснила она, не связано с запретом, как в иудаизме. Хурриты прекрасно знали своих покровителей, а не называли их в знак уважения. Кроме того, и богов было обычно несколько. "В зависимости от конкретной ситуации и просьбы использовали определенный эпитет", — уточнила Кубяк-Шнайдер.Выходит, не существовало никакого единого "анонимного бога". Речь идет об одном из представителей обширного "Олимпа" Пальмиры. И каждый случай предстоит изучить в отдельности.

https://ria.ru/20250511/nakhodka-2015577184.html

пальмира

турция

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

пальмира, британский музей, йельский университет, турция, армения, аналитика - религия и мировоззрение