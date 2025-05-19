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ВОЗ заявила о снижении потребления табака во всем мире - РИА Новости, 19.05.2025
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15:18 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/tabak-2017850177.html
ВОЗ заявила о снижении потребления табака во всем мире
ВОЗ заявила о снижении потребления табака во всем мире - РИА Новости, 19.05.2025
ВОЗ заявила о снижении потребления табака во всем мире
С тех пор как 20 лет назад вступила в силу Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака, распространенность курения во РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:18:00+03:00
2025-05-19T15:18:00+03:00
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 19 мая - РИА Новости. С тех пор как 20 лет назад вступила в силу Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака, распространенность курения во всем мире снизилась на треть, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения. "Прошло 20 лет с тех пор как Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака вступила в силу. За это время распространенность курения во всем мире снизилась на треть, и сегодня курильщиков на 300 миллионов меньше, чем было бы, если бы распространенность осталась прежней", - сказал он. По данным ВОЗ, употребление табака является одной из значительных угроз для здоровья. Табак убивает почти половину употребляющих его людей. Ежегодно употребление табака приводит к смерти более восьми миллионов человек, из них более семи миллионов человек, являвшихся потребителями или бывшими потребителями табака, и более 1,2 миллиона некурящих людей, подвергавшихся воздействию вторичного табачного дыма. В ВОЗ отмечают, что все формы употребления табака вредят здоровью, и безвредной дозы табака не существует. Наиболее распространенной формой употребления табака в мире является курение сигарет. К другим видам табачных изделий относятся кальянный табак, сигары, сигариллы, самокруточный табак, трубочный табак, биди и кретек.
https://ria.ru/20250227/issledovanie-2001845261.html
https://ria.ru/20250114/zavisimost-1993741779.html
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здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире
Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, В мире
ВОЗ заявила о снижении потребления табака во всем мире

Гебрейесус: распространенность курения в мире снизилась на треть за 20 лет

© Fotolia / Natalia MerzlyakovaПачка сигарет
Пачка сигарет - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Fotolia / Natalia Merzlyakova
Пачка сигарет. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 19 мая - РИА Новости. С тех пор как 20 лет назад вступила в силу Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака, распространенность курения во всем мире снизилась на треть, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения.
"Прошло 20 лет с тех пор как Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака вступила в силу. За это время распространенность курения во всем мире снизилась на треть, и сегодня курильщиков на 300 миллионов меньше, чем было бы, если бы распространенность осталась прежней", - сказал он.
Кальян - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Россияне стали чаще покупать табак для кальянов, показало исследование
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По данным ВОЗ, употребление табака является одной из значительных угроз для здоровья. Табак убивает почти половину употребляющих его людей. Ежегодно употребление табака приводит к смерти более восьми миллионов человек, из них более семи миллионов человек, являвшихся потребителями или бывшими потребителями табака, и более 1,2 миллиона некурящих людей, подвергавшихся воздействию вторичного табачного дыма.
В ВОЗ отмечают, что все формы употребления табака вредят здоровью, и безвредной дозы табака не существует. Наиболее распространенной формой употребления табака в мире является курение сигарет. К другим видам табачных изделий относятся кальянный табак, сигары, сигариллы, самокруточный табак, трубочный табак, биди и кретек.
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Здоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусВОЗВ мире
 
 
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