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Российские войска освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 19.05.2025 (обновлено: 12:33 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/svo-2017804698.html
Российские войска освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Российские войска освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
Российские войска освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Российские войска взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:15:00+03:00
2025-05-19T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
донбасс
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бологовки и Волчанска.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:В то же время группировка "Центр" взяла под контроль село Новооленовка в ДНР.Группировка также нанесла поражение трем механизированным, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Разина, Красноармейска, Гродовки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Петровского, Новоэкономического, Новосергеевки, Ульяновки и Коптева.Противник потерял за сутки:
https://ria.ru/20250519/vsu-2017764060.html
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сумская область, донбасс, в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Донбасс, В мире, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Российские войска освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", — говорится в сводке.
Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бологовки и Волчанска.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:
  • примерно 140 солдат;
  • танк;
  • две боевые бронемашины;
  • девять автомобилей;
  • пять орудий полевой артиллерии;
  • станция радиоэлектронной борьбы.
Сгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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08:57
В то же время группировка "Центр" взяла под контроль село Новооленовка в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новооленовка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Новооленовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новооленовка в ДНР
Группировка также нанесла поражение трем механизированным, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Разина, Красноармейска, Гродовки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Петровского, Новоэкономического, Новосергеевки, Ульяновки и Коптева.
Противник потерял за сутки:
  • около 455 человек;
  • три пикапа;
  • американские БМП Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашину MaxxPro.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьДонбассВ миреРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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