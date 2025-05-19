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Российские войска освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Российские войска освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
Российские войска освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Российские войска взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:15:00+03:00
2025-05-19T12:15:00+03:00
2025-05-19T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бологовки и Волчанска.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:В то же время группировка "Центр" взяла под контроль село Новооленовка в ДНР.Группировка также нанесла поражение трем механизированным, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Разина, Красноармейска, Гродовки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Петровского, Новоэкономического, Новосергеевки, Ульяновки и Коптева.Противник потерял за сутки:
https://ria.ru/20250519/vsu-2017764060.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, донбасс, в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Донбасс, В мире, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости
. Российские войска взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе, сообщило Минобороны
.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", — говорится в сводке.
Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бологовки и Волчанска.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:
- примерно 140 солдат;
- танк;
- две боевые бронемашины;
- девять автомобилей;
- пять орудий полевой артиллерии;
- станция радиоэлектронной борьбы.
В то же время группировка "Центр" взяла под контроль село Новооленовка в ДНР.
Группировка также нанесла поражение трем механизированным, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Разина, Красноармейска, Гродовки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Петровского, Новоэкономического, Новосергеевки, Ульяновки и Коптева.
Противник потерял за сутки:
- около 455 человек;
- три пикапа;
- американские БМП Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашину MaxxPro.