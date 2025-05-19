https://ria.ru/20250519/svo-2017804698.html

Российские войска освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области

Российские войска освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025

Российские войска освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области

Российские войска взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:15:00+03:00

2025-05-19T12:15:00+03:00

2025-05-19T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бологовки и Волчанска.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:В то же время группировка "Центр" взяла под контроль село Новооленовка в ДНР.Группировка также нанесла поражение трем механизированным, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Разина, Красноармейска, Гродовки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Петровского, Новоэкономического, Новосергеевки, Ульяновки и Коптева.Противник потерял за сутки:

https://ria.ru/20250519/vsu-2017764060.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Тузова

сумская область, донбасс, в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)