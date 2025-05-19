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СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей - РИА Новости, 19.05.2025
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10:30 19.05.2025 (обновлено: 11:33 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/svo-2017779058.html
СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей
СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей - РИА Новости, 19.05.2025
СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей
Россия впервые после начала СВО получила суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве CCXI (China Chengxin International Credit Rating), пишут... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:30:00+03:00
2025-05-19T11:33:00+03:00
дмитрий александров
россия
экономика
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россия впервые после начала СВО получила суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве CCXI (China Chengxin International Credit Rating), пишут "Ведомости".По данным газеты, стране присвоили рейтинг BBB+g со стабильным прогнозом. При этом он выше, чем был до начала спецоперации. Аналитики агентства отметили адаптацию России к санкциям и устойчивость к потрясениям."Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта", — говорится в публикации.В свою очередь, глава управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров заявил РИА Новости, что решение CCXI свидетельствует о реальном развороте на Восток в финансовой сфере. Он отметил, что рейтинга такого высокого уровня у России не было ни от одного из агентств американской тройки.China Chengxin International Credit Rating — это крупнейшее китайское рейтинговое агентство, которое на 30 процентов принадлежит Moody's China. После начала СВО оно понизило рейтинг России, а летом 2022 года отозвало его.
https://ria.ru/20250519/oslabit-2017749213.html
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дмитрий александров, россия, экономика
Дмитрий Александров, Россия, Экономика
СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей

"Ведомости": РФ впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити"
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россия впервые после начала СВО получила суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве CCXI (China Chengxin International Credit Rating), пишут "Ведомости".
По данным газеты, стране присвоили рейтинг BBB+g со стабильным прогнозом. При этом он выше, чем был до начала спецоперации. Аналитики агентства отметили адаптацию России к санкциям и устойчивость к потрясениям.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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"Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта", — говорится в публикации.
В свою очередь, глава управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров заявил РИА Новости, что решение CCXI свидетельствует о реальном развороте на Восток в финансовой сфере. Он отметил, что рейтинга такого высокого уровня у России не было ни от одного из агентств американской тройки.
China Chengxin International Credit Rating — это крупнейшее китайское рейтинговое агентство, которое на 30 процентов принадлежит Moody's China. После начала СВО оно понизило рейтинг России, а летом 2022 года отозвало его.
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