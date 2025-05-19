https://ria.ru/20250519/svo-2017779058.html

СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей

СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей - РИА Новости, 19.05.2025

СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей

Россия впервые после начала СВО получила суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве CCXI (China Chengxin International Credit Rating), пишут... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:30:00+03:00

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дмитрий александров

россия

экономика

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россия впервые после начала СВО получила суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве CCXI (China Chengxin International Credit Rating), пишут "Ведомости".По данным газеты, стране присвоили рейтинг BBB+g со стабильным прогнозом. При этом он выше, чем был до начала спецоперации. Аналитики агентства отметили адаптацию России к санкциям и устойчивость к потрясениям."Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта", — говорится в публикации.В свою очередь, глава управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров заявил РИА Новости, что решение CCXI свидетельствует о реальном развороте на Восток в финансовой сфере. Он отметил, что рейтинга такого высокого уровня у России не было ни от одного из агентств американской тройки.China Chengxin International Credit Rating — это крупнейшее китайское рейтинговое агентство, которое на 30 процентов принадлежит Moody's China. После начала СВО оно понизило рейтинг России, а летом 2022 года отозвало его.

https://ria.ru/20250519/oslabit-2017749213.html

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дмитрий александров, россия, экономика