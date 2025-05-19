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В Минске впервые покажут четыре образца беспилотников Supercam - РИА Новости, 19.05.2025
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07:22 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/supercam-2017757287.html
В Минске впервые покажут четыре образца беспилотников Supercam
В Минске впервые покажут четыре образца беспилотников Supercam - РИА Новости, 19.05.2025
В Минске впервые покажут четыре образца беспилотников Supercam
Четыре образца из линейки беспилотных летательных аппаратов российской марки Supercam впервые покажут за рубежом - на международной выставке военной техники... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:22:00+03:00
2025-05-19T07:22:00+03:00
безопасность
технологии
белоруссия
минск
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Четыре образца из линейки беспилотных летательных аппаратов российской марки Supercam впервые покажут за рубежом - на международной выставке военной техники MILEX-2025 в Минске, сообщает пресс-служба ГК "Беспилотные системы". "Российская Группа компаний "Беспилотные системы" впервые за рубежом покажет сразу четыре образца из линейки беспилотных летательных аппаратов марки Supercam", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что на ХII Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX – 2025" в Белоруссии на стенде объединенной российской экспозиции разместятся флагманский разведчик Supercam S350, беспилотник вертикального взлета и посадки (VTOL) Supercam SX350, компактный БПЛА S150 и коптер Supercam X4, а также наземная станция управления. Выставка пройдет с 21 по 24 мая в Минске на новой площадке в Минском международном выставочном центре BELEXPO. В компании отметили, что с 2017 года "Беспилотные системы" исполнили уже несколько контрактов на поставку в минобороны Белоруссии в интересах центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов и артиллерийских бригад. В республике применяют комплексы с БПЛА Supercam S350, Supercam S150 и Supercam S100. "Союзное государство Беларуси и России как единый военный организм будет противостоять будущим и существующим угрозам, которые, к сожалению, складываются на его границах, и нужно понимать, что для успешного взаимодействия требуется унификация в средствах вооружения и военной техники. Унификация с российским ОПК достаточно надежно обеспечит Беларусь всеми видами современного вооружения, в том числе такого, которое доказало свою эффективность в зоне СВО",- приводятся в сообщении слова военного аналитика Алексея Леонкова. Группа Компаний "Беспилотные системы" — разработчик беспилотных авиационных систем, оптико-электронных систем и программного обеспечения под маркой Supercam.
https://ria.ru/20240812/bespilotnik-1965744394.html
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безопасность, технологии, белоруссия, минск, россия
Безопасность, Технологии, Белоруссия, Минск, Россия
В Минске впервые покажут четыре образца беспилотников Supercam

Линейку российских беспилотников Supercam впервые покажут на MILEX-2025 в Минске

© РИА Новости / Кямаля Алиева | Перейти в медиабанкРоссийский БПЛА Supercam S350
Российский БПЛА Supercam S350 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Кямаля Алиева
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Российский БПЛА Supercam S350 . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Четыре образца из линейки беспилотных летательных аппаратов российской марки Supercam впервые покажут за рубежом - на международной выставке военной техники MILEX-2025 в Минске, сообщает пресс-служба ГК "Беспилотные системы".
"Российская Группа компаний "Беспилотные системы" впервые за рубежом покажет сразу четыре образца из линейки беспилотных летательных аппаратов марки Supercam", - говорится в сообщении.
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В компании уточнили, что на ХII Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX – 2025" в Белоруссии на стенде объединенной российской экспозиции разместятся флагманский разведчик Supercam S350, беспилотник вертикального взлета и посадки (VTOL) Supercam SX350, компактный БПЛА S150 и коптер Supercam X4, а также наземная станция управления.
Выставка пройдет с 21 по 24 мая в Минске на новой площадке в Минском международном выставочном центре BELEXPO.
В компании отметили, что с 2017 года "Беспилотные системы" исполнили уже несколько контрактов на поставку в минобороны Белоруссии в интересах центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов и артиллерийских бригад. В республике применяют комплексы с БПЛА Supercam S350, Supercam S150 и Supercam S100.
"Союзное государство Беларуси и России как единый военный организм будет противостоять будущим и существующим угрозам, которые, к сожалению, складываются на его границах, и нужно понимать, что для успешного взаимодействия требуется унификация в средствах вооружения и военной техники. Унификация с российским ОПК достаточно надежно обеспечит Беларусь всеми видами современного вооружения, в том числе такого, которое доказало свою эффективность в зоне СВО",- приводятся в сообщении слова военного аналитика Алексея Леонкова.
Группа Компаний "Беспилотные системы" — разработчик беспилотных авиационных систем, оптико-электронных систем и программного обеспечения под маркой Supercam.
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