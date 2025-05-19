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Источник сообщил о ликвидации сотен украинских боевиков в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 19.05.2025 (обновлено: 12:40 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/sumskaya-2017809923.html
Источник сообщил о ликвидации сотен украинских боевиков в Сумской области
Источник сообщил о ликвидации сотен украинских боевиков в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
Источник сообщил о ликвидации сотен украинских боевиков в Сумской области
Сотни украинских военнослужащих 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ погибли и десятки попали в плен при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:37:00+03:00
2025-05-19T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
сумская область
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сотни украинских военнослужащих 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ погибли и десятки попали в плен при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Украинская 67-я отдельная моторно-стрелковая бригада бывшего "Правого сектора"*, понеся значительные потери в боях за населенный пункт Беловоды, была доукомплектована военнослужащими из нескольких других бригад ВСУ", - сказал источник.По имеющимся данным источника, командование использовало военнослужащих как "пушечное мясо", бросая их на самые опасные участки на линии боевого соприкосновения, на этом направлении, в результате чего сотни бойцов погибли и десятки попали в плен.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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безопасность, вооруженные силы украины, сумская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Источник сообщил о ликвидации сотен украинских боевиков в Сумской области

В Беловодах Сумской области ликвидировали сотни украинских боевиков 67-й бригады

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сотни украинских военнослужащих 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ погибли и десятки попали в плен при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Украинская 67-я отдельная моторно-стрелковая бригада бывшего "Правого сектора"*, понеся значительные потери в боях за населенный пункт Беловоды, была доукомплектована военнослужащими из нескольких других бригад ВСУ", - сказал источник.
По имеющимся данным источника, командование использовало военнослужащих как "пушечное мясо", бросая их на самые опасные участки на линии боевого соприкосновения, на этом направлении, в результате чего сотни бойцов погибли и десятки попали в плен.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныСумская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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