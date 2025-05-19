https://ria.ru/20250519/sumskaya-2017809923.html

Источник сообщил о ликвидации сотен украинских боевиков в Сумской области

Источник сообщил о ликвидации сотен украинских боевиков в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025

Источник сообщил о ликвидации сотен украинских боевиков в Сумской области

Сотни украинских военнослужащих 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ погибли и десятки попали в плен при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:37:00+03:00

2025-05-19T12:37:00+03:00

2025-05-19T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сотни украинских военнослужащих 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ погибли и десятки попали в плен при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Украинская 67-я отдельная моторно-стрелковая бригада бывшего "Правого сектора"*, понеся значительные потери в боях за населенный пункт Беловоды, была доукомплектована военнослужащими из нескольких других бригад ВСУ", - сказал источник.По имеющимся данным источника, командование использовало военнослужащих как "пушечное мясо", бросая их на самые опасные участки на линии боевого соприкосновения, на этом направлении, в результате чего сотни бойцов погибли и десятки попали в плен.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, сумская область, россия, вооруженные силы рф