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Источник сообщил о ликвидации сотен украинских боевиков в Сумской области
Источник сообщил о ликвидации сотен украинских боевиков в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
Источник сообщил о ликвидации сотен украинских боевиков в Сумской области
Сотни украинских военнослужащих 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ погибли и десятки попали в плен при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:37:00+03:00
2025-05-19T12:37:00+03:00
2025-05-19T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сотни украинских военнослужащих 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ погибли и десятки попали в плен при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Украинская 67-я отдельная моторно-стрелковая бригада бывшего "Правого сектора"*, понеся значительные потери в боях за населенный пункт Беловоды, была доукомплектована военнослужащими из нескольких других бригад ВСУ", - сказал источник.По имеющимся данным источника, командование использовало военнослужащих как "пушечное мясо", бросая их на самые опасные участки на линии боевого соприкосновения, на этом направлении, в результате чего сотни бойцов погибли и десятки попали в плен.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20250519/naemniki-2017770397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, сумская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Источник сообщил о ликвидации сотен украинских боевиков в Сумской области
В Беловодах Сумской области ликвидировали сотни украинских боевиков 67-й бригады